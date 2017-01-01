Yarım asırlık polis merkezinin ilk kadın amiri

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren polis merkezinde ilk kez bir kadın amir görev yapmaya başladı.

Marmaris'te 1969 yılında kurulan ve 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Nedip Cengiz Eker'in adı verilen polis merkezinin tarihindeki ilk ilk kadın amiri olan 40 yaşındaki Hatice Ellialtı, 21 yıllık emniyet teşkilatı mensubu.

Marmaris'te görev yapan, yaklaşık 3 ay önce de polis merkezi amirliğine atanan evli ve iki çocuk annesi komiser Hatice Ellialtı, turizm sezonu öncesinde yaptığı ziyaretlerle esnafın sorun ve önerilerini dinliyor, tatilini geçirmek için ilçeye gelen turistleri ihmal etmiyor. Ellialtı, 8 yıldır Marmaris'te görev yaptığı için, ilçeyi de turizmi de çok iyi tanıyor.

- "Vatandaşlar ilk başta şaşırıyor"

Ellialtı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisliğin kutsal bir meslek olduğunu, polis olmayı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Kadın olmanın vatandaşta olumlu etkilerini gördüğünü dile getiren Ellialtı, "Vatandaşlarımız hem şaşırıyor hem de çok mutlu oluyor. Bayan amirle karşılaşmak ve çalışmanın daha güzel olduğunu iletiyorlar. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Polis merkezinin ilk kadın amiri olmaktan gururluyum, mutluyum." dedi.

Vatandaşların polis merkezi amirini görmek için geldiklerinde "Siz misiniz amir?" diye şaşkınlık yaşadıklarına da değinen Ellialtı, bazı ziyaretçilerinin ise "Başka amir yok mu?" diye sorduğunu anlattı.

- "Turistleri en güzel şekilde ağırlayıp gönderiyoruz"

Marmaris'te her yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırladıklarını kaydeden Ellialtı, şöyle devam etti:

"Turizm sezonuna başlarken hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Polis merkezinde çalışan arkadaşlarımız buna göre eğitim alıyor. Arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli ve deneyimli. Buna göre de hazırlık yaptığımız için dünyanın her yerinden turistleri ağırlamaya emniyet açısından hazırız. 24 saat esasına göre çalışan bir birim olduğumuz için personelimiz buna göre elinden geldiğince turistleri en güzel şekilde ağırlayıp gönderiyor. Bunu da başardığımızı, gelen turistler ülkesine döndükten sonra merkezimize gelen teşekkürlerden anlıyoruz. Onlardan mesajlar alıyoruz."

- Mesai arkadaşlarının adı polis merkezinde yaşıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz'da Marmaris'te şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in adının verildiği polis merkezinde görev yapmanın onurunu taşıdığını dile getiren Ellialtı, şehitlere minnet borçlu olduklarını kaydetti.

Ellialtı, "Rahmetli Nedip Cengiz Eker, polis merkezimizde çalışıyordu. Arkadaşımızın şahsında bütün şehitlerimize minnettarız. Onların emanetleri bizim emanetimiz. Gözümüzün içi gibi koruyacağız bize bıraktığı emanetleri." dedi.

Polis merkezi çevresindeki esnaf da amirlerinden oldukça memnun olduklarını, kendisinin sürekli hal ve hatırlarını sorduğunu dile getirdiler.



