Gaziantep'te dolandırıcılık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıttığı kadının parası ve ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Beşkent Mahallesi'nde yaşayan G.B'nin (72) dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.
Eve gelerek kendisini polis olarak tanıtan zanlının, yaşlı kadınının parası ve altın bileziğini dolandırdığı belirlendi.
G.B, şüpheli Mehmet A'yı (33) sabıkalıların fotoğraflarının yer aldığı albümden teşhis etti.
Zanlı, evinde gözaltına alındı.