09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. ...

09 Nisan 2017 Pazar, 11:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "RUSYA İLE ABD ŞU ANDA SURİYE'DE YPG'Yİ BİRBİRİNE KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYOR. BÖYLE REKABETLERİN SURİYE'YE DE BÖLGEYE DE BİR FAYDASI YOK. AÇIK AÇIK DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLÜYORUZ, BÖYLE BİR REKABET VAR. SORUYORUZ NİYE DESTEKLİYORSUNUZ DİYE. 'BEN BIRAKIRSAM DİĞERİNE GİDER.' DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR. TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN İKİ SÜPER GÜCÜN REKABET ETMESİ GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL. BU, BİR ACZİYETTİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE BAZI ÜLKELER ABD DAHİL 'REJİMİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERSİN.' DEMEYE BAŞLADI. BU, ESAD'I DAHA DA CESARETLENDİRDİ. YANİ BU KADAR İNSANI ÖLDÜREN, İNSANLIK SUÇU, SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR REJİMİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRSANIZ O ZAMAN O REJİM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDER. HELE HELE BİR TARAFTAN DEAŞ, BİR TARAFTAN REJİM ALTERNATİFİ YOK GİBİ DÜŞÜNÜRSENİZ, REJİM DE DERKİ 'BENİ TERCİH EDECEK HERKES.' AMA ÖYLE DEĞİL, İKİ ŞEYTANDAN BİRİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA DEĞİL SURİYELİLER. PEKALA, DEAŞ'I HEP BİRLİKTE YOK EDEBİLİRSİNİZ, PEKALA BU REJİM GİDEBİLİR."
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