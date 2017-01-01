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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

09 Nisan 2017 Pazar, 11:56

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylamasının 80 milyonu eşit kılma adına yapıldığını belirterek, "80 milyonun eşit olduğunu, hiçbir kimsenin diğerinden üstün olmadığının, milletin yüzde 99'u değil yüzde 51'i dahi bir araya gelirse pek ala kendi cumhurbaşkanını seçebileceğinin, kendi hükümetini kurabileceğinin bir halk oylamasıdır. Kesinlikle bu sistem demokrasiye ve milli iradeye uygundur." dedi.

Yılmaz, Ulaş TİGEM'de köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği programda, yeni sistemde hükümetin, vatandaşların oylarıyla belirleneceğini söyledi.

Halk oylamasıyla ilgili çalışmayı AK Parti ve MHP'nin komisyona getirdiğini ancak CHP'nin tek bir önerge dahi vermediğini vurgulayan Yılmaz, "Sen her şeye itiraz ediyorsun da istediğin ne? Herhalde 'hayır' dediğine göre mevcut sistemi istiyor. İkili yapı devam etsin diyor. 'Ankara'da vesayet odakları devam etsin' diyor. Allah için bunun bu millete bir faydası yoktur." diye konuştu.

Halk oylamasında CHP'nin tutumunu eleştiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem '12 Eylül Anayasası'na karşıyım' diyor, gel değiştirelim deyince 'hayır' diyor. Ne istedin, bir önerge verdin mi? Önergeyi de vermedi. Niye? İnanın CHP, kendisini bu ülkenin sahibi sanıyor, altın hissesi var. Cümleyi nasıl kullanıyor, 'Yüzde 99'la kabul etseniz bunu gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız' diyor. Onun bağlılarının birçoğu da bu kelimeyi söylüyor. Bu ülkenin altın hissesi sende mi ki bu yüzde bir olmadan yüzde 99 ne yaparsa yapsın geçersiz oluyor. İnanın bu halk oylaması, 80 milyonu eşit kılma oylamasıdır. CHP'yi bu vehimlerden kurtarma oylamasıdır. 80 milyonun eşit olduğunu, hiçbir kimsenin diğerinden üstün olmadığını, milletin yüzde 99'u değil, yüzde 51'i dahi bir araya gelirse pek ala kendi cumhurbaşkanını seçebileceğinin, kendi hükümetini kurabileceğinin bir halk oylamasıdır. Kesinlikle bu sistem demokrasiye ve milli iradeye uygundur."

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Yılmaz, yeni sistemde hükümet kurma yetkisinin vatandaşlarda olduğuna dikkati çekti. Koalisyonlarla hükümetin yönetilemediğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla diyoruz ki milli iradenin çarptırılmasına fırsat vermeden, koalisyon pazarlıklarına yol açmadan, hangi bakanlıkların, hangi bakanların partilere dağıtılacağına bakmaksızın öyle bir oylama olsun ki öyle bir hükümet kurulsun ki buna millet karar versin. Sabah oyunu kullansın, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kuracağı akşamdan belli olsun. Kurulmuş olan hükümet de sabahleyin milletin hizmetinde olsun. Bunda bir zarar var mı? Zaten yetki ve karar millette, bu devletin sahibi millet, bu vatanın sahibi millet, milli iradenin sahibi millet. 15 Temmuz'da gösterdi, kendi milli iradesini gasp etmek isteyenlere karşı canıyla, kanıyla karşı koydu ve kazandı. Bu milleti kimse alt edemez. Gerçek güç sahibi milletindir, dolayısıyla millete 'Hükümetini sen kurmak ister misin' diyoruz. İnanıyoruz ki bu aziz millet 'Yok ya ben kuramam, benim aklım yetmez, ben sizi seçtim, siz Ankara'da kendiniz kurun' demeyecektir diye düşünüyorum."

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