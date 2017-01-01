Jandarma Komutanı "darbecileri" vazgeçirmek için karargaha gitmiş

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EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 8'i tutuklu 22 asker hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Edirne Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın darbe yanlılarını vazgeçirmek amacıyla karargaha gittiği belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan iddianamede, güvenlik kameralarından 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 15 Temmuz günü yaşanan hareketliliğe dakika dakika yer verildi.



İl Jandarma Komutanı Kamuran Ersan'ın karargaha nizamiyeden gelişi, makama girişi ve nizamiyeden ayrılışının dakika dakika verildiği iddianamede Ersan'ın 22.55'te nizamiyeden sivil bir araçla geldiği 23.19'da giriş yaptığı araçla ayrıldığı anlatıldı.

- "Korsan bir olay"

İl Jandarma Komutanı Ersan'ın, kalkışmanın "korsan" olduğunu belirterek, ordudan ihraç edilen ve tutuklu bulunan eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Arı'ya darbe yanlısı kişilerden gelecek emirlere itibar edilmemesi gerektiği şeklindeki sözleri iddianameye yansıdı.

İddianamede konuyla ilgili ifadesine de yer verilen Arı, 15 Temmuz'da karargaha gelen İl Jandarma Komutanı Albay Ersan'la aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Saat 22.30 - 23.00 sularında jandarma komutanı Kamuran Ersan ile telefonla görüştük daha sonra sivil kıyafetle yanıma geldi. Bu sırada yanımızda kimse yoktu. Kendisiyle kalkışma hususunu ve devam eden olayları değerlendirdik.

Ben jandarma komutanına 'ne düşünüyorsun' dedim. Kendisi bana 'jandarma bölge komutan yardımcısı veya vekaleten bakan kişi ile telefonda görüştüğünü, bu kişinin kendisine korsan bir olay olduğunu bu nedenle kendi birliğinde güvenlik alacağını başka hiçbir şey yapmayacağını, personelini kışlaya mesaiye çağırdığını ve bu direktife itibar etmeyeceğini, edilmemesi gerektiğini' söyledi. Ben zaten imzasız bir direktif olduğu için kafam da karışıktı jandarma komutanına hitaben herhangi bir yorum yapmadım. "

-"Karşı koyarız"

FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılması sonrası darbe yanlısı askere gözaltı kararları çıkmaya başladığı esnada ordudan ihraç edilen tutuklu eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Binbaşı Ekrem Tekinarslan'ın, İl Jandarma Komutanı Ersan'ı telefonla aradığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Arı'nın gözaltına alınacağı bu sürecin ne şekilde işleneceği yönünde Tekinarslan'ın kendisini aradığını belirttiği ifadesinde, aralarında geçen telefon görüşmesi iddianameye şu şekilde yansıdı:

"Ben kendisine prosedür gereği ifadesinin alınacağını söyleyince 'komutanım siz onlarla hareket ediyorsunuz, ancak komutanıma yardımcı olun, televizyonda çok kötü gözaltına alma görüntüleri var, Jandarma Genel Komutanlığında gözaltına alınan kişiler soyularak aranmış, bunlar çok çirkin görüntüler, tugay komutanımıza da bu şekilde bir yaklaşım yaptırmayın' demiştir.

Kendisiyle yaptığı görüşmede, böyle bir olayın olmayacağını beyan ettim. Kendisi kesinlikle kimsenin tugay komutanlığına arama ve gözaltına alma işlemleri ile ilgili olarak gelmemesi gerektiğini, gelinmesi halinde karşı koyabileceklerini belirtmiştir. Ben bunun şahsi görüşleri mi olduğunu sorduğumda, tam hatırlamamakla beraber, 'bu dönemler böyle gerektirir' tarzı bir ifadede bulunmuştur. Sıkıyönetim lafını kullandı ama ne şekilde söylediğini tam hatırlayamıyorum. Ben lafı fazla uzatmadan görüşmeyi bitirdim."