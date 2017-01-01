YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin. ...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir."

İLGİLİ HABERLER