Terörle mücadelede görev almak için ter döktüler

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olmak isteyen 353 aday, askeri yetkililer gözetiminde kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.
Terörle mücadelede görev alabilmek için fiziki yeterlilik sınavına giren 353 güvenlik korucusu adayı, ilçedeki askeri birlikte birbirinden zorlu parkurlarda dereceye girmek için büyük çaba sarf etti.
Karla kaplı alanda kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirilen adaylar, ilçe genelinde alınacak 281 kişi arasına girebilmek için güçlerini ortaya koydu.
Askeri yetkililer gözetiminde dayanıklılık testinden geçen ve zorlu şartlara rağmen kıyasıya mücadele veren adaylardan sınavı kazananların, ilçeye bağlı mahallelerde istihdam edilecekleri belirtildi.
İl genelinde güvenlik korucusu olmak için 2 bin 400 adayın başvuruda bulunduğu öğrenildi.