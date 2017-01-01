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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. ...
09 Nisan 2017 Pazar, 12:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir."