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"İhracat pazarlarımızdaki yükselişimiz üyelerimizin yüzünü güldürdü"

09 Nisan 2017 Pazar, 12:34

BURSA (AA) - Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya, birliğin mart ayında yüzde 20 artışla 52,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şankaya, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 1,8 artışla 1 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, UHKİB olarak ihracatlarını yüzde 20 artırıp Türk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına yüzde 3'lük katkı sağladıklarını kaydetti.

Birliğe üye firmaların ihracat kilogram fiyatını yaklaşık 20 dolara yükselttiğini aktaran Şankaya, "Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yüksek katma değerin adresi olduk. Dünyada modaya yön veren İtalya, Fransa gibi ülkelerle yarışıyoruz. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mart ayı ihracatında yüzde 1,8 oranında artışın yakalandığı dönemde, UHKİB ise ihracatını yüzde 20 oranında artırarak önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

- Bay dış giyim ihracatı yüzde 179 arttı

UHKİB ihracatında meydana gelen yüzde 20'lik artışta etkili olan ürün grupları ve ihracat pazarları hakkında bilgi veren Şankaya, şunları bildirdi:

"Bayan dış giyim ihracatında görülen yüzde 9'luk, bay dış giyim ihracatında görülen yüzde 179'luk ve ev tekstili ihracatında görülen yüzde 8'lik artış, bu aydaki başarımızın meydana gelmesinde etkili olan ürün gruplarımız oldu. Mart ayında İspanya'ya yüzde 102'lik, Belçika’ya yüzde 87'lik, Fransa'ya yüzde 29'luk, Irak'a ise yüzde 52'lik artış yakaladık. İhracat pazarlarımızdaki yükselişimiz üyelerimizin yüzünü güldürdü. Mart ayında Türkiye genelinde sektör ürünleri 14,52 dolardan ihraç ederken, UHKİB'e üye firmalar ise ihracat kilogram fiyatını aynı dönemde yaklaşık 20 dolara yükseltti."

Birlik olarak, Türkiye'nin hedeflediği yüksek katma değerin adresi olduklarını, dünyada modaya yön veren İtalya, Fransa gibi ülkelerle yarıştıklarını aktaran Şankaya, "UHKİB mart ayı verilerine göre mal grupları bazında bayan dış giyim ihracatı yüzde 9 artışla 28 milyon 95 bin dolar olurken, bay dış giyim ihracatı yüzde 179 artışla 5 milyon 475 bin dolar, suni-sentetik ev tekstili ise yüzde 8 artışla 5 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşti. Bayan dış giyimde en büyük pazar İspanya’ya ihracat yüzde 74, bay dış giyim ihracatında İspanya’ya yüzde 273 ve Belçika’ya yüzde 348, suni sentetik ev tekstilinde en büyük pazar olan Polonya’ya ihracatta yüzde 127 artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

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