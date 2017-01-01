Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Güneş:

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, rakiplerini mağlup ederek moral bulmak istediklerini söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oynadıkları 3 karşılaşmayı da kaybetmeleri nedeniyle ligde kötü günler yaşadıklarını belirtti.

Yarın deplasmanda oynayacakları Darüşşafaka Doğuş maçını kazanarak ligde yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini aktaran Güneş, "Darüşşafaka Doğuş maçına kazanmak için hazırlandık. Karşılaşma boyunca iyi mücadele ederek parkeden galip ayrılacağımıza inanıyoruz. Moral bulmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında kazanarak 3 haftadır süren kötü gidişata 'dur' demek ve ligde yeni bir sayfa açma peşindeyiz." dedi.

Sertaç Güneş, İstanbul'un kendileri için deplasman olmadığını kaydederek, "Başta İstanbul'da olmak üzere çevre illerde yaşayan yüz binlerce Giresunlu bulunuyor. Bugüne kadar İstanbul'da oynadığımız hiç bir maç bizim için deplasman olmadı. Giresunluların yoğun desteğini aldık. Darüşşafaka Doğuş maçında da tüm hemşehrilerimizden takımlarına destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.



