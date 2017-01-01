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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)

09 Nisan 2017 Pazar, 12:42

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini biz destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok." dedi.

Antalya'da temaslarını sürüdüren Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Alanya ilçesinde bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının, "kozmetik müdahale" olarak mı kaldığı soru üzerine, Suriye'deki rejimin yaklaşık 7 yıldır hunharca insanları öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Okullarda, hastanelerde, evlerde, çoluk-çocuk, kadın demeden insanların öldürüldüğünü, birçok insanın da göçe zorladığını dile getiren Çavuşoğlu, sonra Halep sürecinin başladığını, Rusya ile İran'ı da işin içine katarak bir çözüm sürecini başlattıklarını, ateşkes ilan edildiğini anımsattı. Çavuşoğlu, "O süreçte bile ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim ya da rejimi destekleyen ve İran'ın da desteklediği bazı Şii grup Hizbullah bunlardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

- "Biz Rusya'yı defalarca da uyardık"

"Biz Rusya'yı defalarca da uyardık; 'Bak bunların garantörü sizsiniz.' Daha sonra Astana 3 Toplantısı'nda İran'ı da resmi olarak garantör yaptık. Yani rejimin destekçilerinin ateşkes ihlallerini engelleyecekler. Bunları rapor etmek bir sonuç getirmez." diyen Çavuşoğlu, rejimin daha da ileriye giderek tekrar kimyasal silah kullandığını ve kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

Gereken yapılmadığı için rejimin öldürmeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil, 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani Suriye halkı karar verecekse kendisine karşı olan kimse kalmasın, yaşamasın, sadece kendisini destekleyen gruplar kalsın, dolayısıyla kendisi kalsın." dedi.

Bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejim meşrulaştırılmaya çalışıldığı zaman, öldürmeye devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele hele bir taraftan DAEŞ, bir taraftan rejim, başka alternatif yok gibi düşünürseniz, rejim de der ki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DAEŞ'i hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir. Yani bu rejimin gitmesi gerekiyor o yüzden söyledim. Sadece bir saldırı yetmez, geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Geçiş sürecinde de herkesin kabul edebileceği bir geçici yönetim olması lazım. Esad'ın devam etmemesi lazım. Bu geçiş hükümetinin ülkeyi seçime hazırlaması lazım. Anayasa'yı hazırlayacak, yine seçim kanunları ve diğer gerekli hazırlıkları yapacak, terörle mücadele de aynı zamanda devam edecek. Ondan sonra sandık milletin önüne gelecek. O zaman millet istediği kararı verecek. Ama sadece bu saldırılar yetmez, şu anda bu rejimin bırakması gerekiyor."

Çavuşoğlu, siyasi çözümün en iyi çözüm olduğunu, illa askeri çözüm olsun demediklerini belirterek, Esed'e, "rejiminin yerine bir geçiş hükümetinin gelmesi için" tüm dünyanın artık kararlı bir şekilde baskı yapması gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız"

"ABD'nin hava sahasının detaylarını farklı ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştünüz. Rusya ile Amerika da dün görüştü. Görüşmelerden ne çıkar?" sorusunu Bakan Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Tabii biz tüm görüşmelerimizde ikili görüşmelerde önce ABD'nin bu yaptığı müdahaleye destek verdik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmemizde, 'Sizinle bu kadar yatırım yaptık, bu kadar çaba sarf ettik. Ateşkes ihlallerine karşı gerekli adım atmadınız. Ve şimdi de kimyasal silah kullandılar. Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız elbette, siyasi çözüm önemli ama böylesine bir vahşete sessiz kalamayız. O yüzden siz de Esad inadınızı bırakın ve geçiş hükümeti başlasın. Ateşkesin bundan sonra da ihlal edilmemesi gerekiyor.' Diğer ülkelerin dışişleri bakanları ile Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ile görüştük. Bundan sonraki çabalarımızı daha koordineli şekilde götürelim. En kısa zamanda fikirdaş ülkeler toplantısını tekrar toplayalım. Burada özellikle fikirdaş ülkeler olarak ortak strateji belirleyelim, siyasi geçiş ve diğer adımlar için. Bunun için ülkelerle temastayız şu anda. İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidecek mi gitmeyecek mi ondan emin değiliz. Rusya'ya giderse fikirdaş ülkeler toplantısı yaparız. Bunları değerlendirdik. Hepimizin ortak fikri artık Esad'ın burada kalmaması, kalırsa da barışın olmayacağı. Suriye'nin istikrarı bir an önce bu adımlarımız atmamız gerekiyor."

- "Taraf tutma diye bir şey yok"

"Rusya ile ilişkilerimiz düzeldi. Son zamanlarda ABD'nin Suriye'ye müdahalesi sonucunda Türkiye, Amerika'yı destekledi. Bu anlamda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçteki gelişimi ne olur, etkilenme olur mu? Turizme yansıması nasıl olur?" yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, her iki ülke ile ilişkileri geliştirmek için her zaman çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, uçak düşürme hadisesinden önce Rusya ile ilişkilerin çok iyi noktada olduğunu hatırlatarak, "Hatta bugünkü durumdan çok daha iyiydi. Çünkü Rusya bazı tarım ürünleri dahil, vize serbestisi dahil bu konularda aldıkları kararlardan geri adım atmadı. Diğer taraftan biz iki ülke ile ilişkilerimizi birbirine alternatif olarak da görmüyoruz. Her 2 ülke ile de ilişkilerimizi iyi sürdürürken, o iki ülkenin değişik konulardaki yanlış politikalarına da hayır dedik veya yanlış dedik katılmadık." diye konuştu.

Rusya ile ilişkiler çok iyiyken de Kırım, Ukrayna ve özellikle Esed konusunda hep farklı düşündüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini biz destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Diğer taraftan Rusya ile Astana sürecini, güven artırıcı tedbirler bakımından, ateşkesin tesis edilmesi bakımından da çabaları sürdürmek isteriz. Burada bir çelişki yok. Yani ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Turizmi de etkileyecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Esed konusunda başından beri farklı düşündüklerini vurgulayarak, "İkimiz de farklı düşündüğümüzü biliyoruz. Ara ara birbirimizi ikna etmek için çaba sarf ettik. Ama neticede bu farklılık başından beri devam ediyor. Böylesine bir kimyasal silah kullanıldığı zaman, insanlık suçu işlendiği zaman acaba şu ülke ile ilişkilerimiz ne olur diye tutum sergilersek o zaman prensiplerimizden de taviz veririz. Bu konuda bir sıkıntı yok." dedi.

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "RUSYA İLE ABD ŞU ANDA SURİYE'DE YPG'Yİ BİRBİRİNE KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYOR. BÖYLE REKABETLERİN SURİYE'YE DE BÖLGEYE DE BİR FAYDASI YOK. AÇIK AÇIK DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLÜYORUZ, BÖYLE BİR REKABET VAR. SORUYORUZ NİYE DESTEKLİYORSUNUZ DİYE. 'BEN BIRAKIRSAM DİĞERİNE GİDER.' DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR. TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN İKİ SÜPER GÜCÜN REKABET ETMESİ GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL. BU, BİR ACZİYETTİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE BAZI ÜLKELER ABD DAHİL 'REJİMİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERSİN.' DEMEYE BAŞLADI. BU, ESAD'I DAHA DA CESARETLENDİRDİ. YANİ BU KADAR İNSANI ÖLDÜREN, İNSANLIK SUÇU, SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR REJİMİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRSANIZ O ZAMAN O REJİM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDER. HELE HELE BİR TARAFTAN DEAŞ, BİR TARAFTAN REJİM ALTERNATİFİ YOK GİBİ DÜŞÜNÜRSENİZ, REJİM DE DERKİ 'BENİ TERCİH EDECEK HERKES.' AMA ÖYLE DEĞİL, İKİ ŞEYTANDAN BİRİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA DEĞİL SURİYELİLER. PEKALA, DEAŞ'I HEP BİRLİKTE YOK EDEBİLİRSİNİZ, PEKALA BU REJİM GİDEBİLİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ŞU ANDA BİZ RUSYA VE ABD ARASINDA TERCİH YAPMA DURUMUNDA OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ. BİZ İLİŞKİLERİMİZİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE GÖTÜRMEK DURUMUNDAYIZ. BU SON OLAYDA ABD'NİN REJİME (ESED REJİMİ) YÖNELİK MÜDAHALESİNİ DESTEKLEDİK. YANİ İKİ ÜLKE ARASINDA TARAF TUTMA DİYE BİR ŞEY YOK."
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