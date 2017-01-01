Ilgaz'da kayak sezonu sona erdi

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KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçilerini cezbediyor. Ilgaz Dağı kış aylarında İstanbul, Ankara, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Samsun, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen kayakseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Son yağan karlarla birlikte dağda kar kalınlığı 25 santim olurken, kayak sezonunun bitmesinin ardından merkezde yaz mevsiminde gelecek turistlere de hizmet verilecek.

Bölgedeki otellerden birinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Gökçe Meriçten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunun sonuna gelindiğini kaydetti.

Ilgaz'ın her geçen gün sektörde daha fazla adından söz ettirdiğini belirten Meriçten, "5 yıldızlı otelimiz Ilgaz'a gelen konaklamalı turist sayısının yüzde 40'ına hizmet verirken yeni tesisimizle beraber bu oranı yüzde 60'lara çıkardık." dedi.

Bölgeye gelen turist sayısının artmasında son yatırımların büyük katkısı olduğunu vurgulayan Meriçten, "Bölgede kayak sezonu bitti ama otelimiz sadece bir kayak oteli değil, Ilgaz'ın doğasının sunduğu güzelliklerin avantajıyla dört mevsim tatil anlayışıyla konumlandırdık." diye konuştu

Bölgede tatilseverlere yaz döneminde de hizmet vereceklerini belirten Meriçten, "Kayağın yanı sıra trekking, yürüyüş, koşu ve dağ bisikleti parkurları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, paintball, atlama kulesi, tırmanma duvarı ve ATV parkuru ile çok sayıda alternatif içeren etkinlikleri seven, spa, masaj ve hamamla şehrin yorgunluğunu atmak isteyen herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.