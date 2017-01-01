Bordo-mavili yönetim oyundan memnun

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün yöneticileri Nevzat Aydın ve Gökhan Saral, Spor Toto Süper Lig'de takımlarının Beşiktaş'a 4-3 yenilmesine rağmen oyundan memnun olduklarını söylediler.

Karşılaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, "Devre arasında bu kadroyu güçlendirdik. Sezon sonu daha da güçlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzonspor eski günlerine dönüyor olacak." dedi.

Aydın, Trabzonspor'un yeni stadında sergilediği iyi oyuna bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Güzel bir maç olduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Yenildik. Bu olabilir, Beşiktaş ligin açık ara, benim gördüğüm kadarıyla en iyi futbol oynayan takımı. Maçı tam alacağız, dördüncü golü atacağız derken, kendi kalemizde golü gördük. Talisca'nın pozisyonunu tekrar izlemek lazım. Hakem, çok fazla duran top verdi. İnisiyatif haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Buna da hazırlıklıydık. Maçı alma noktasına da getirdik, iki kez yenik duruma düşüp öne de geçtik ama olmadı."

Aydın, Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Umarım önümüzdeki yıl daha da fazla bu tip maçlar görüyor olacağız. Trabzonspor her transfer döneminde üzerine koyuyor. Sezon başı yeni bir kadro ortaya koyduk. Devre arasında bu kadroyu güçlendirdik. Sezon sonu daha da güçlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzonspor eski günlerine dönüyor olacak." diye konuştu.

Transfer komitesinden istifa etmesini de değerlendiren Aydın, "Benim istifa etmemin günlük skorlarla alakası yoktu. Daha fazla o yapılanma içerisinde katkı sağlayamayacağımızı düşündüğüm için istifa ettim ama ben Trabzonsporluyum, yönetici olmadan çok daha önce Trabzonspor'un taraftarıyım. Bundan sonra da takımım için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.





- Saral: "Bu mağlubiyeti hak ettiğimize inanmıyorum"





Kulüp yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ise yeni statlarında çok iyi bir hava yakaladıklarını vurguladı.

Beşiktaş mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Saral, "Çok üzgünüm. Bu mağlubiyeti hak ettiğimize inanmıyorum. Trabzonspor burada dişe diş, başa baş mücadele sergiledi. Tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu, muhteşem taraftarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mücadelenin sonu bu değildi. Keşke kaybetmeseydik. Futbolda bu var. Trabzonspor camiası iyi yoldadır. Bu mağlubiyet bizim direncimizi kırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Saral, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın, karşılaşmayı çok kestiğini savunarak, "Onun takdiridir ama kendi açımdan baktığımdan çok iyi bir maç yönettiğini söyleyemem." diye konuştu.

Saral, Beşiktaş'ı çalıştıran eski teknik direktörleri Şenol Güneş'in Trabzonspor ve Türk futbol camiasının bir değeri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şenol Güneş bizim efsanemiz, değerimiz. Kendisine takımıyla birlikte başarılır diliyoruz ama Trabzonspor bundan sonraki maçlarında, önümüzdeki sezon üstüne koyarak devam edecektir. Bugünkü mücadeleden dolayı çok memnunuz . Skordan dolayı üzgünüz. Bu atmosferde Trabzonspor kendi evinde galip gelebilmeliydi. Biz yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, iyi sonuçlar alacağız, taraftarımızı memnun edeceğiz."



