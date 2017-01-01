Gazi öğrenci şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Bitlis'te, 2011 yılında polis meslek yüksek okulunda okuduğu sırada terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda yaralanan ve gazilik unvanı verilen Emre Bayram, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla Adana'daki polis şehitliğini ziyaret ederek, şehitlere dua etti.

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 2'nci sınıfta bırakarak polis olmaya karar veren Bayram, 2011 yılında Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulunu kazandı.

Daha bir aylık öğrenciyken 21 Eylül 2011'de içtima alanında terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda kafasına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Emre Bayram'ın tedavisi 6 yıldır sürüyor.

Yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmayan Bayram, Türk Polis Teşkilatı'ının kuruluşunun 172'nci yılı nedeniyle Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törene de tekerlekli sandalyesiyle katıldı.

Şehitlikte meslektaşları için dua ederek mezarlarına karanfil bırakan Emre Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisliğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Bu amaçla üniversiteyi bırakarak polis meslek yüksek okuluna geçtiğini ifade eden Bayram, "Okulu kazandım ama içtima alanında uğradığımız saldırıda Kahramanmaraşlı arkadaşım Aslan Akkaya şehit düştü, ben de yaralandım. Bayrağımız olduğu sürece biz olacağız. Biz olmasak başka birileri, arkamızdan gelen birileri olacak." dedi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini, bu süreçte de kendisine gazilik unvanı verildiğini aktaran Emre Bayram, "Yaşadığım şey Türkiye'de ilk defa olduğu için benim sürecim biraz uzadı. Benim için yeni bir yasal düzenleme yapıldı ve ilk gazi öğrenci oldum. Fizik tedaviye Ankara'da devam ediyorum. Bir daha olsun, bir daha giderim. Gitmeyeceğim diye bir şey yok. Burada olmasa başka bir yerde olacaktı. Bu evde otururken de olabilirdi. Görevdeyken de olabilirdi. Sonuçta bizim ülkemiz, bizim bayrağımız." ifadelerini kullandı.