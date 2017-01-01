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Kalkınma Bakanı Elvan, Manisa'da

09 Nisan 2017 Pazar, 13:11

MANİSA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün AK Parti olarak en yüksek aldığımız oy yüzde 49,5. Yeni sistemde yüzde 49,5 ile iktidar olamıyoruz. Dolayısıyla bir uzlaşı, mutabakat kültürünün toplumda gelişmesi gerekiyor. Bunu da bu anayasa değişikliği sağlayacak." dedi.

Bakan Elvan, Manisa programı kapsamında Yunusemre ilçesinde yörük çadırlarından oluşan turistik bir tesiste sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada son 15 yıllık süreçte önlerine çıkan engelleri aştıklarını ancak Türkiye’nin dünyanın değişim ve dönüşümüne ayak uydurması için bunun yeterli olamayacağını aktaran Elvan, güçlü bir hükümetin şart olduğuna işaret etti.

Zayıf hükümetler döneminde Türkiye’nin büyüme performansının çok düştüğüne dikkati çeken Elvan, "Bu anayasa değişikliğinde güçlü hükümetler iş başına gelecek. Bugün AK Parti olarak en yüksek aldığımız oy yüze 49,5. Biz 15 yıldır iktidarız. Yeni sistemde yüzde 49,5 ile iktidar olamıyoruz. Dolayısıyla bir uzlaşı kültürünün, mutabakat kültürünün toplumda gelişmesi gerekiyor. Bunu da bu anayasa değişikliği sağlayacak." diye konuştu.

- "Bürokrasiden şikayet ediyoruz"

Meslek hayatında 20 yıl bürokratlık yaptığını, çeşitli görevlerde bulunduğunu ve yaklaşık 10 yıldır siyasetin içinde olduğunu kaydeden Elvan, Türkiye’deki bürokratik oligarşiye son verecek düzenlemenin bu anayasa değişikliği olduğunu belirtti.

Bakan Elvan, şöyle konuştu:

"Bürokrasi Türkiye’nin önünde önemli bir engel. Hızlı bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Eskiden 40 yılda yaşanan dönüşümü biz bugün bir ayda yaşıyoruz. Eğer hükümetler dinamik, esnek olmazsa ve anında karar verme mekanizmaları olmazsa Türkiye’yi istediğimiz ölçüde büyütemeyiz, güçlendiremeyiz. Onun için son derece esnek, dinamik, hızlı çalışan yapıların olması lazım. Hepimiz bürokrasiden şikayet ediyoruz. Yeni dönemde bunları ortadan kaldıran, anında çözümler üretecek olan mekanizmalar oluşturulacak."

- Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali

Bakan Elvan daha sonra Ortaköy Piknik Alanı’nda düzenlenen ve 40’ı başpehlivan olmak üzere 300’ün üzerinde pehlivanın 13 kategoride ter döktüğü 2.Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı.

Vatandaşlara seslenen Bakan Elvan, festivali düzenlemesinden dolayı ilçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederek, kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu ifade etti.

Bakan Elvan, "Tek vatan, tek bayrak, tek millet diyebiliyorsak ne güzel bize. Türkiye olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Bu yurdun insanı her zaman devleti, milleti, bayrağı, vatanı için canını feda etmesini bilen insanlardır. Sizlerle, Yörük kardeşlerimle ne kadar gurur duysam azdır." diye konuştu.

Festivale Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber ve İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa il Başkanı Erkan Öztürk, ilçe kaymakamları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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