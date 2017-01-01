İçişleri Bakanı Soylu: (1)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey batıdaki aklı evvellere sesleniyorum. Batıda Türkiye'yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum. Biz bu ülkeyi evet, her santimetrekaresini kanla beraber aldık, özgürlüğümüzle ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne bugün diz çöktürüyoruz, farkında değil misiniz?" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Soylu, Akçaabat ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Soylu, on yıllardan beri Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı süreçlere değinerek, şöyle devam etti:

"Tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Biz 21. asrın başından itibaren güçlü bir liderlikle ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik. Bunu millet demokrasiyle sağladı, reyle sağladı, oyla sağladı ve bunu millet kendi iradesiyle ve kendi kuvvetiyle sağladı. Bu milleti kampanya süresince de görüyorsunuz, hep küçümsemeye çalışıyorlar, hep hakir görmeye çalışıyorlar ve yıllardan beri bu milletin, iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar."

Vatandaşlara "Tam 15 yıldır, Tayyip Erdoğan sizi yanlış bir yola sevk etti mi?" sorusunu yönelten Soylu, "15 yıldır Tayyip Erdoğan bu milletimize yanlış bir şey önermedi. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın önerdiği bu milletin kendi iradesi, ortaya koyduğu talepleri, iddiaları ve idealleriydi. AK Parti'nin de önerdiği oydu. Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Soylu, milletle birlikte istişare ederek, hemhal olarak bunu yarına taşımak için milletin iradesi ve onayıyla beraber bir gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"On yıllardan beri bizi darbelerle terbiye edenler, on yıllardan beri bizi 1960 darbesiyle 1971 muhtırasıyla 1980 darbesiyle terbiye edenler, bize kendi istedikleri gibi anayasa yaptılar. Burada size sormak istiyorum, 1960 darbesini sadece Türkiye'nin içinden mi gerçekleştirdiler? Hayır. Aynen 15 Temmuz'u nasıl dışarıdan destekçileriyle gerçekleştirmişler ise 1960'ı da öyle yaptılar. 1971'i başka türlü mü yaptılar, dışarıdan destekçileriyle beraber yaptılar. 1980 darbesini dışarıdan destekçileriyle beraber gerçekleştirdiler. Peki bunlardan sonra yazdıkları, yaptıkları anayasayı onların bilgisi olmadan yazabilme kabiliyetlerine sahipler mi? Adım atamazlar, adım. Adım attırmazlar."

Soylu, geçmişten örnekler verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye anayasa değişikliği için her şeyi konuşuyor. İktidar bir şey söylüyor, muhalefet bir şey söylüyor, barolar bir şey söylüyor, sivil toplum örgütleri bir şey söylüyor, ama yettiremiyorlar ve millete kendi yalanlarını, evet kendi 10 yıllardır bu ülkenin üzerine baskı olarak koydukları hükümet sistemlerini, siz iktidar olursunuz ama muktedir olan biziz, yargı ile muktedir oluruz, medya ile muktedir oluruz, sermaye ile muktedir oluruz, faizle muktedir oluruz, IMF ile muktedir oluruz, liderlerinize, sevdiklerinize, seçtiklerinize hakaret ederek, iftira ederek, onların aileleri ile ilgili kötü sözler söyleyerek, onları insan içine çıkılmaz hale getirerek muktedir oluruz diyerek, ifade etmek istiyorum ki yıllardan beri bunu sağlamaya çalışıyorlar ama güçleri yetmedi."

- "Türkiye'ye diz çökertemediler"

Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı olaylara değinen Soylu, "Türkiye'ye diz çökertemediler, Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye edemediler. Hatırlayın o günleri, 50 yıl önceden bahsetmiyorum, 3-4 yıl önceden bahsediyorum. Neler yaptılar, yalanlar, uydurmalar, iftiralar, hakaretler hep bu sistemin içerisinde yaptılar ama el nihayetinde yine diz çökertemediler." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, referandum ile ilgili açıklamada bulunarak, "Referandum evet bir daha başımıza 15 Temmuz gelmesin istiyoruz diye, bir daha her seçimden sonra 'Bu ülkede acaba hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı, kim kuracak, kurarsa ne kadar gidecek, acaba millet meclisinde gerekli çoğunluk alınacak mı, alınmayacak mı?', bunun tedirginliğinde artık geleceğe adım atmak istiyor değiliz, seçim bitsin, hükümet işin başına gelsin istiyoruz." dedi.

Bunu önerirken, bunu gerçekleştirirken sadece içeride uğraşmadıklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Almanya ile uğraşıyoruz, Hollanda ile uğraşıyoruz, İsviçre ile uğraşıyoruz, el altından batıda ne kadar ülke varsa dünyanın en pahalı arazisi olan bu araziyi bizim elimizden almak, bizi yönetiyormuş gibi göstermek, kendileri istedikleri gibi yönetmek ve idare etmek, bazen faizle tepemize binmek, bazen yargı ile tepemize binmek, bazen uluslararası alanda yaptıkları baskılarla tepemize binmek için çaba sarf ediyorlar. Dertleri ne biliyor musunuz? Güya bize vize serbestisi verecek Avrupa, güya. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün sorumluluklarımızı biz yerine getirdik. En son bize dayattıkları ne oldu biliyor musunuz? Terör yasasını değiştireceksiniz. Türkçesi ne demek biliyor musunuz? PKK’yı serbest bırakacaksınız. Ey batıdaki aklı evvellere sesleniyorum. Batıda Türkiye'yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum. Biz bu ülkeyi evet, her santimetrekaresini kanla beraber aldık, özgürlüğümüzle ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne bugün diz çöktürüyoruz, farkında değil misiniz?"

Soylu, batıya, Almanya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye seslenerek, "Kimin aklı varsa ya Türk milletine tabi olacaksınız, ona saygı duyacaksınız ya da bir şey söyleyeyim o söylediklerinizin hiçbiri burada geçerli olmayacak bilesiniz." ifadesini kullandı.

- Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, şunları söyledi:

"Dün ben Kızıltepe'deydim. Trabzon'un da bir misafiri vardı. Trabzon misafirine kötü davranmaz. Kılıçdaroğlu dün Trabzon'daydı. Neymiş, muhtarlıklar kalkacakmış, neymiş, lokantalar kapatılacakmış... Ya hiçbir ciddi adamın ağzına böyle bir laf yakışıyor mu yani? Muhtarlıklar kapatılacak, lokantalar kapatılacak, yok cumhurbaşkanı şöyle edecek, böyle edecek... Sen 15 yıldır, sen ve senin partin sen seçildikten sonra bu ülkede yalanla dolanla uğraştın, iftira ile uğraştın, Tayyip Erdoğan da milletle, bu ülkeyi büyütmekle uğraştı, zenginleştirmekle uğraştı. Bizim Kızıltepe mitinginin yarısını kes, Trabzon'da adamın topladığı kalabalığa denk geliyor."

Türkiye'de bir zihniyet olduğunu, bunun hiçbir gün bitmediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün de Trabzon gazetelerinden bir tanelerinde ne diyor biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun kalabalığında evet 4-5 bin kişi vardı, azdı, Tayyip Erdoğan'ınkinde 70-80 bin kişi vardı ama Tayyip Erdoğan'ın kalabalığında, adamın zihniyetine bak, bizim burada hemşehrimiz, adamın zihniyetine bak, zihniyeti ney, diyor ki Tayyip Erdoğan'ın kalabalığındaki insanlar kötü giyimliydi, Kılıçdaroğlu'nun kalabalığındaki insanlar iyi giyimliydi. Tövbe estağfurullah. Ayıp ya bak ayıp. On yıllardır bu alışkanlıklarından vazgeçmediler, ayıp. Çok ayıp, kınıyorum. Bunu o beğenmedikleri millet eğer olmasaydı hepsi o FETÖ'nün esiri olacaktı. Hepsi FETÖ'nün esiri olacaktı, beğenmedikleri bu millet olmasaydı."

- "Türkiye dolu dizgin yolculuğuna devam etmektedir"

Soylu, "Size bir şey sormak istiyorum." ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:

"Dün Kızıltepe'de de sordum, dedim ki 'Size Tayyip Erdoğan mı yakın, Kandil'deki terörist başları itler mi yakın?' Onların dedim, hangi ahlakı, hangi vicdanı, hangi anlayışı, hangi kıblesi, hangi insanlığı, hangi dünyaya bakışı, hangi geleneği, göreneği sizlerle örtüşüyor ya. Dediler ki 'Tayyip Erdoğan bize yakın.' Dedim ki 'Kılıçdaroğlu mu size yakın, Tayyip Erdoğan mı?' Dediler ki 'Tayyip Erdoğan bize yakın.' Dedim ki 'Almanya, Hollanda, İsviçre mi size yakın, Tayyip Erdoğan mı size yakın.' Dediler ki 'Tayyip Erdoğan yakın.' Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de gerçekler ortadadır. Bilmenizi isterim ki bu gerçekler üstünden Türkiye 21. asrın başından itibaren, 2000'li yılların başından itibaren, Türkiye dolu dizgin yolculuğuna devam etmektedir."

Türkiye'nin konumu ve önemine işaret eden Soylu, 300 yıldır il kez batıyı böyle yakaladıklarını anlattı.

Soylu, 300 yıldır bu günü beklediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Güçlü bir liderimiz var. Güçlü bir liderliğimiz var. Onlar da bunu görüyorlar ve diyorlar ki Türkiye'yi bu halinde yükseltmeye çalışırsak, bir daha Türkiye'nin önüne engel olamayacağız. Onlara buradan sesleniyorum. Ey zavallılar biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz, biz hangi coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz, biz nasıl bir emanetle beraber yarına adım attığımızı biliyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz Osman Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz, biz nerede oturduğumuzu biliyoruz. Bizim bugün 780 bin kilometrekaremiz var ama bizim gönül coğrafyamızın 22 milyon kilometrekare olduğunu ve o gönül coğrafyasından bir gün dahi uzaklaşmadığımızı biliyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar."

(Sürecek)



