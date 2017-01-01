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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da trafik kazasının ardından kavga

09 Nisan 2017 Pazar, 13:59
Ordu'da trafik kazasının ardından kavga

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarptığı kişinin ağır yaralandığı kazanın ardından kavga çıktı.

Cenan Altınsarı idaresindeki 52 ER 215 plakalı minibüs, Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde park halindeki bir aracın sürücüsüyle sohbet eden Erdal Aktaş'a çarptı.

Kazada yaklaşık 10 metre sürüklenen Aktaş, ağır yaralandı.

Kazanın ardından Aktaş ile sürücü Altınsarı'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine minibüsün sürücüsü Altınsarı darp sonucu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavga sebebiyle bir kişi gözaltına alındı.

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