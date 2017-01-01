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Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:13

ADANA (AA) - Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda koşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte 7 Nisan Cuma günü başlayan ve çeşitli etkinliklerle devam eden karnaval kapsamında Büyük Saat önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, 10 kilometre koşu yaptı.

Renkli moda anlayışıyla karnavalın ruhunu yansıtan kostümlerin de giyildiği koşuya bazı kişiler gelinlik ve damatlıkla katıldı.

Koşuya damatlıkla gelen Hüseyin Burgaz, yaptığı açıklamada, insanların karnavala daha fazla ilgi göstermesi için gelin ve damat elbisesini kızıyla beraber giydiklerini ifade etti.

Gelinlik giyen kızı Ezgi Burgaz da koşu yapmanın kıyafeti olmadığını ve herkesin kendilerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Koşuya eşi gelinlik, kendisi de damatlık giyerek katılan Bilal Gün de "El ele, anca beraber, kanca beraber" sloganıyla koşacaklarını, koşunun kıyafeti ve zamanı olmadığını vurguladı.

Sevim Gün de eşiyle beraber, herkese ailecek koşulabileceğini göstermek için koşuya katıldığını aktardı.

Yarışmaya elinde Adana kebabı ve ciğer şişle gelen Necdet Avukan da koşudan sonra kebabı zevkle yiyeceğini anlattı.

Öte yandan Merkez Park'ta çocuklarıyla toplanan yüzlerce vatandaş, anne-baba-çocuk koşusuna katıldı, şarkı söyledi, müzik eşliğinde eğlendi.

Koşu yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Karnaval ruhunu yansıtan, turuncu, yeşil, sarı ve beyaz tonlarda hazırlanan kostümleri giyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek, günü ölümsüzleştirdi.

Öte yandan, çeşitli illerden motosikletleriyle yola çıkan çok sayıda kişi de karnavala katıldı.

Karnaval Atilla Özdemiroğlu'nun şarkıları eşliğinde Nükhet Duru, Gripin, Meltem Cumbul ve Güvenç Dağüstün'ün de katılacağı konserle son bulacak.

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