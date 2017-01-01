Nisanda yağan kar tabiat parklarını doldurdu

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BOLU (AA) - Bolu'da dün etkili olan kar yağışının ardından Abant ve Gölcük tabiat parkları ziyaretçi akınına uğradı.

Nisan ayında kar görmek isteyen vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na akın etti.

Ziyaretçilerin bazıları at ve faytonlarla göl çevresinde tur atarken, bir kısmı da beyaz örtünün üzerinde yürümeyi tercih etti.

Vatandaşlar, yaylalarda ve göl çevresinde oluşan manzarayı da fotoğrafladı.



Abant Tabiat Parkı'nın yanı sıra Gölcük Tabiat Parkı da doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Parka gelen vatandaşlar, göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekti ve göl çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı ziyaretçilerin göl çevresinde golf arabası ile tur attığı görüldü.