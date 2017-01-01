09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi bir yılda tamamlanacak

09 Nisan 2017 Pazar, 14:14

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bir yıl içinde tamamlanacak Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, TTSO yönetim kurulu üyeleri Selahattin Bektaş, Nevzat Özer ve proje yürütücüsü Cengizhan Sungurlu ile Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Merkezin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklendiğini ve finanse edildiğini belirten Hacısalihoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na desteğinden ötürü teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, bu merkezin Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacağına işaret ederek, bir taraftan da Trabzon'da mevcut veya gelişmekte olan kamu ve özel girişimlerin, girişimcilerin ve üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırmaya ve geliştirmeye katkı yapacağını kaydetti.

Çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "7 milyon 890 bin lira bedelle ihale edilen inşaat bir yıl içinde tamamlanacak. Merkezimiz, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde TTSO'ya tahsis edilen 11 bin 30 metrekare açık alan üzerinde, 7 bin 379 metrekare kapalı alanı kapsıyor." dedi.

Hacısalihoğlu, merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, toz metodolojisi, biyoteknoloji laboratuvarları, yönetim ve idari birimler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır."

Merkezin Ar-Ge'ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacağına da dikkati çeken Hacısalihoğlu, biyoteknoloji alanında, ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı oluşturulacağını belirtti.

Hacısalihoğlu, ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç hammaddesi olan bitkilerden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu polis takımında forma giydi
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU POLİS TAKIMINDA FORMA GİYDİ
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
YEREL

BORDO-MAVİLİ YÖNETİM OYUNDAN MEMNUN
Başkan Genç, yeni sistemi anlatıyor
YEREL

BAŞKAN GENÇ, YENİ SİSTEMİ ANLATIYOR
Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatı sürüyor
YEREL

TRABZON İNOVASYON VE BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ'NİN İNŞAATI SÜRÜYOR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı
YEREL

TRABZONSPOR, 2017 YILINDAKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (3)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (3)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (2)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Günnar ve Köseoğlu referandum çalışmalarını sürdürdü
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ GÜNNAR VE KÖSEOĞLU REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Yomralılar kenetlendi
YEREL

YOMRALILAR KENETLENDİ
AK Partili Cora &quot;Hep aynı plak dönüyor&quot;
YEREL

AK PARTİLİ CORA "HEP AYNI PLAK DÖNÜYOR"
Milletvekili Balta: &quot;16 Nisan'da yalancının mumunu milletimiz söndürecek&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BALTA: "16 NİSAN'DA YALANCININ MUMUNU MİLLETİMİZ SÖNDÜRECEK"
CHP Milletvekili Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı
YEREL

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZKAN'IN SÖZLERİYLE İLGİLİ İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
İçişleri Bakanı Soylu: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (3)
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi:
YEREL

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...