Bakan Yılmaz'dan TSYD Sivas Temsilciliğine ziyaret

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Temsilciliğini ziyaret etti.

TSYD İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halk oylaması çalışmaları kapsamında Sivas'a gelen Yılmaz, TSYD İl Temsilcisi Kemal Çağlayan'ı ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğin temsilcisi gençlerin sporda başarılı olması için çalışma yaptıklarını, okul sporlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye her alanda büyük ülkeler arasında yerini alacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Sivas Milletvekili olarak Sivasspor'u Süper Lig'de görmek istediğini ve bu sezon "Yiğidolar"ın mutlu sonu yakalayacağına inandığını da kaydetti.

Çağlayan, ziyaretin anısına Yılmaz'a, "Ülke sporuna verdiğiniz desteğe teşekkürler" yazılı plaket takdim etti.