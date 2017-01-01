09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'deki trafik kazası

09 Nisan 2017 Pazar, 14:49
Mardin'deki trafik kazası

HATAY (AA) - Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Rıza Yılmaz, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Ailesi ve yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Numune Evler Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi aynı mahallede bulunan İmam-ı Azam Camisi'ne götürüldü. Yılmaz'ın eşi Meryem Yılmaz ve çocukları burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı Ağalar Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk sahibi Yılmaz'ın 7 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü Köyü Muhtarı Bozan Delek yönetimindeki otomobil ile çarpışmış, kazada, polis memuru Ali Rıza Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sedat Balıkçı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Cerablus'a getirilen Suriyelilere İHH'dan yardım
YEREL

CERABLUS'A GETİRİLEN SURİYELİLERE İHH'DAN YARDIM
Samandağ'da &quot;Çiçek Bayramı&quot; kutlandı
YEREL

SAMANDAĞ'DA "ÇİÇEK BAYRAMI" KUTLANDI
&quot;Beyaz Baretliler&quot;e kimyasal ekipman eğitimi
YEREL

"BEYAZ BARETLİLER"E KİMYASAL EKİPMAN EĞİTİMİ
Türk Kızılayından Suriye'ye koruyucu kit yardımı
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN SURİYE'YE KORUYUCU KİT YARDIMI
Başkan Seyfi Dingil esnafa 'evet'i anlattı
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL ESNAFA 'EVET'İ ANLATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...