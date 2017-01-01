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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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2. RunMarisRun Yarı Maratonu

09 Nisan 2017 Pazar, 14:52
2. RunMarisRun Yarı Maratonu


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 2. RunMarisRun (Koş Marmaris Koş) Yarı Maratonu'nun birincisi erkeklerde Etiyopyalı Sulti Gure Timbre, kadınlarda Rus Nina Byckov oldu.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndan başlayan 21,1 kilometrelik yarı maratonda sporcular, İçmeler Mahallesi içerisinden geçip sahilden dönerek yine Atatürk Meydanı'nda bitiş noktasına geldi. Yarışta her 2,5 kilometrede su istasyonlarından yarışçılar sıcak hava nedeniyle su aldı.

Yarı maraton, 10 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik koşu, 500 metrelik koşu ve halk koşusundan oluşan organizasyona toplam bin 310 kişi katıldı.

Yarı maratonda, kadınlarda Rus Nina Byckov 1 saat 24 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinci, Halime Karakoyun 1.25.41 ile ikinci, Büşra Gelmez de 1.29.32'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Etiyopyalı Sulti Gure Timbre 1 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Ercan Aslan 1.09.14 ile ikinci, Azerbaycanlı Tilahun Vorku Aliyev de 1.10.32'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

10 kilometre koşuda kadınlarda Rahime Tekin 40 dakika 16 saniyelik, erkeklerde Faslı Khalid Azzaloualidine 31,26'lık derecesiyle, 5 kilometrede ise kadınlarda Oya Acar 19 dakika 47 saniyelik, erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu 15,31'lik derecesiyle birinciliği elde etti.

Etkinlikte konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, turizm kenti olan ilçede deniz, güneş, kumun dışında sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliğe ilk yıla göre 3 katı fazla katılımın olduğuna dikkati çeken Acar, "Spor kenti Marmaris diyoruz. Spor kenti derken sadece futbol değil, 4 yaşındaki çocuğun koşusuna tanıklık ettik. Hangi yaşta olursa olsun sporun her branşında, bütün sporlara ev sahipliği yapacak coğrafyamız ve altyapımız var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Dolu dolu yılın her haftasında etkinlik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Acar, sporun her çeşidine kapılarının açık olduğunu, Marmaris'i bisiklet kenti haline getirmek istediklerini, otomobil kullanımını azaltmak için bisiklet yolları yaptıklarını sözlerine ekledi.

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