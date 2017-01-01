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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi hastanede öldü

09 Nisan 2017 Pazar, 14:58
Aydın'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi hastanede öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde üç gün önce okulda kalp krizi geçiren 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sude Ayvaz, 7 Nisan Cuma günü ilk ders başlamadan önce oturduğu sırada fenalık geçirdi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ayvaz, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayvaz'ın, beyaz elbise ve kırmızı yazma örtülü tabutu, Ata Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Kız çocuğunun cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vefat haberi sonrası fenalaşan anne Sultan Ayvaz cenazeye katılamadı, baba İbrahim Ayvaz ve yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ve öğretmenler de katıldı.

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