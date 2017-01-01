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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

09 Nisan 2017 Pazar, 15:03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Çok şükür bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başkanlık sistemine, yani devletin çatısındaki çatışmayı ortadan kaldıran bir sistem değişikliğine gidiyoruz." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Koyun Keçi Islah Birliği İstişare Toplantısında yetiştiricilerle bir araya gelen Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 42 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu hayvanlardan 113 bin ton et üretildiğini söyledi.

"Küçükbaş hayvandan eğer 250 bin ton et elde etsek; Türkiye'nin et ihtiyacı olmayacak, dışarıdan hayvan, et ithal etmeyecek." diyen Çelik, bu kapsamda Şanlıurfalı üreticilere büyük görev düştüğünü belirterek, Şanlıurfa'ya 2 milyon küçükbaş hayvan sayısının yakışmadığını, bunun 5-10 milyon olması gerektiğini, kentin coğrafyası ve arazisinin buna uygun olduğunu kaydetti.

Bakan Çelik, Türkiye'de kayıt dışı hayvancılığın yüzde 30'larda olduğunu, bu konudaki bütün cezaları kaldırdıklarını hatırlatarak, yetiştiricilerden bütün küçükbaş hayvanlarını kayıt altına almalarını istedi.

Hayvanların küpelenmesiyle sorunların ortadan kalkacağına dikkati çeken Çelik, "Bütün anlaşmaları yaptık, şimdi bütün hayvanların küpelenmesi dönemine geldik. Bir tek hayvan bile küpesiz kalmayacak. Geçmişe ait bütün cezalar affedilmiştir bunu bilmenizi istiyorum. Destek almak için, kayıt altına alım için süre istediniz verdik. Türkiye'de yaklaşık 470 bin hayvan kayda girdi, destek için. Destekten yoksun kalmayacaklar inşallah. SOYBİS sistemini, küpeleme yetkisini birliklere verdik. İnşallah yıl sonuna kadar küpelemeyi bitireceğiz ve TÜRKVET sistemine bunu kayıt edecekler ve kayıt dışılık olmayacak." diye konuştu.

Çelik, 26 ilde damızlık koyun, keçi ile ilgili merkezler kurduklarını, böylece ırkı, cinsi belli olan sağlıklı hayvanlar yetiştirileceğini ve yetiştiricilere hibe desteği verileceğini bildirdi.

- "Bu mesele memleket meselesidir"

Türkiye'yi kuşatma altına almak isteyenlere karşı, birlik beraberliğin oluştuğu bir dönemden geçildiğini anlatan Bakan Çelik, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Halkın ve güvenlik güçlerinin sorunları ortadan kaldırmak, al bayrağı dalgalandırmak için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye bir sistem değişikliğine gidiyor. Bu sistem değişikliğini yalnız bugün konuşmuyoruz. Bugüne kadar gelmiş, geçmiş bütün liderler, siyasi parti liderleri, 'Ah bir başkanlık sistemine geçsek' diye beyanlarda bulundular. Ama takatleri yetmedi, bunu başaramadılar. Çok şükür bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başkanlık sistemine yani devletin çatısındaki çatışmayı ortadan kaldıran bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Başbakan ile cumhurbaşkanlarının kavga yaptığı bir dönemden Türkiye'yi çıkaracak bir sistem değişikliğini önümüzdeki pazar gerçekleştirme imkanı, fırsatı önümüze gelmiş bulunuyor. Bu mesele memleket meselesidir, birlik meselesidir, kardeşlik meselesidir."

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