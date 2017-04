İçişleri Bakanı Soylu: (2)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün terörün en yüksek mücadele zemininin olduğu bir dönemde Kandil'in ne dediği açıktır. Daha bu sabah uçakta gelirken onların ne söylediğini istihbarat raporlarından okudum. Diyorlar ki eğer buradan 'evet' çıkarsa, Murat Karayılan'ın direkt sözü (Bizi perişan edecek bunlar. Onun için varınız, yoğunuz, gücünüz her şey için 'hayır' deyin)" ifadesini kullandı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, Akçaabat ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Soylu, terör örgütleriyle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Başımıza PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, 15 Temmuz'u musallat edecekler. Burada Akçaabat'ta, bütün Trabzon'a ve Türkiye'ye, bütün dünyada Türkiye'nin ayakta durmasını isteyenlere sesleniyorum. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister Hollanda gelsin isterse Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayan fotoğrafı kendi ülkesine astıran İsviçre gelsin... Kim gelirse gelsin, topyekun gelsinler bize Akçaabat ve Türkiye yeter. Allah bizi size mahcup etmesin. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Soylu, siyasette eleştirinin olabileceğini ancak küçümsemek ve hakir görmenin olamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eksikten münezzeh Cenab-ı Allah'tır. Hepimizin eksiği var, biz insanız ama bir ülkenin beka meselesi olunca herkesin bir adım geriye çekilip 'Burada ne oluyor' diye bir düşünmesi lazım. CHP'li kardeşlerimize bunları teker teker anlatmanızı isterim. Biz şu anda terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün şu anda 40'ın üzerinde operasyon yapıyoruz. Ben her sabah ne kadar operasyon yapılıyor, nerede yapılıyor okuyarak arkadaşlarla müşahede ederek buraya geliyorum. Bizim evlatlarımız şu anda Türkiye'nin her noktasında, bu söylediğim sadece dağda ve kırsalda. Şehirlerde operasyonlar yapıyoruz ve bunları devam ettiriyoruz. Son 6 ayda bin tane terörist etkisiz hale geldi bu ülkede. 'Dağların hakimiyiz' diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyorlar."

Vatandaşlara 7 Haziran'ı hatırlayıp hatırlamadıklarını soran Soylu, "Ne dediler 7 Haziran'da? 'Enayiler yapın bakalım 3. boğaz köprüsünü faizlerle elinizden almasını biliriz, yapın bakalım bu ülkede o havalimanlarını biz ellerinizden nasıl almasını biliriz.' Çünkü yıllarca bütçeden 100 liranın 70 lirasını faiz olarak aldılar bizden. Ne doktora ne fabrikalara ne insanlara ve üniversitelerimize yatırım yapabildik. İstedikleri gibi oynadılar bizle." dedi.

- "Şimdi dört tane duvar, istediğini yasla"

Soylu, 7 Haziran'dan sonra Güneydoğu'da yaşanan gelişmelere de değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hani milleti korkutarak musluklardan kan akıtarak oy isteyenler vardı ya şimdi göremiyoruz onları. Gidiyoruz Güneydoğu'ya, dün de oradaydım. Onların sözde özerklik ilan edeceği bölgelere gidiyoruz. Varto, Nusaybin, Cizre, her tarafa gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gidiyor. On binlerce insan Başbakanımızla, on binlerce insan Hakkari Yüksekova mitingindeydi. Ne oldu peki? Öyle bir havaya girdiler ki hatırlıyorsunuz bir tanesi ne dedi? Sırtını nereye yaslamıştı? PKK'ya, YPG'ye ve PYD'ye. Şimdi dört tane duvar, istediğini yasla. Seç birisine yasla. Bu memleketin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, insanlığına ve bu coğrafyada oluşturduğumuz iklime siz kurşun sıkacaksınız, biz sessiz kalacağız. Hem de başkalarından aldığınız."

Batının 'cicili ve süslü' laflarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Ben kardeşinizim ve İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Yaklaşık bine yakın sığınağı son 6 ayda tarumar ettik. Silahların nereden geldiğini görüyoruz. Yepyeni silahlar getiriyorlar. O bize cicili bicili sözleri, insan haklarından bahseden Batılılar el altından PKK ve PYD'ye silahlar vererek Türkiye'yi diz çökertmeye çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Bugün terörün en yüksek mücadele zemininin olduğu bir dönemde Kandil'in ne dediği açıktır. Daha bu sabah uçakta gelirken onların ne söylediğini istihbarat raporlarından okudum. Diyorlar ki eğer buradan 'evet' çıkarsa, Murat Karayılan'ın direkt sözü (Bizi perişan edecek bunlar. Onun için varınız, yoğunuz, gücünüz her şey için 'hayır' diyin)"

Kılıçdaroğlu'na seslenen Soylu, "Peki ya Kılıçdaroğlu senin derdin ne? Ben bu derdini bir anlayayım. Terörden arınmış, terör tasfiye edilmiş bir Türkiye istemiyor musun? Gittin geçen gün Diyarbakır'a. Uçaktan indi, bir otelin lobisine gitti. Yüz kişi kendiyle beraber, yüz kişi de orada 200 kişiyle beraber Diyarbakır'da bir otelin alt katında bir toplantı yaptı. Oradan da uçağa bindi geldi. Desinler ki gitti, e gider... Hala korkunu üzerinden atamamış, özgüvenini kazanamamışsın. Hala Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde siyaset yapabilme ve kendini anlatabilme kabiliyeti ortaya koyamamışsın. Geliyorsun her yerde insanımıza yanlış yalan şeyler söyleyerek bu ülkeyi kandırmaya çalışıyorsun." diye konuştu.

Bakan Soylu, 18 yaşında milletvekilli olma konusunun tartışıldığını anımsatarak, "'18 yaşında milletvekili olur mu?' diyorlar. Avrupa'nın yüzde 73'ü, dünyanın yüzde 63'ünde oluyor da bizde niye olmuyor? Avrupa yaşlanıyor, yakında emekli maaşlarını alamama tehlikesi var, onun için emekli yaşını 70'e çıkardılar. Ödeyemeyecekler çünkü Almanya'da. Yaş büyüdükçe hastalıklar arttığı için masraflar da artıyor ve ödeyemeyecekler. Daha çok yaşadıkça her yaşta kendine ait başka sıkıntılar çıkıyor. Biz genç nüfusuz, bizde böyle bir şey hiç olmayacak." ifadesini kullandı.

- "15 yıl sonra bu Avrupa'ya fesini ters giydirmezse ben de başka bir şey bilmiyorum"

Türkiye'nin 2070'den sonra daha genç olacağına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Hani Tayyip Erdoğan hep diyor ya '3 çocuk yapın' diye. Niye diyor bunu? Önümüzdeki dönemlerde hani nasıl füzen varsa üstünlüğün var ya, önümüzdeki dönemlerde en büyük üstünlük genç nüfus olacak. Onun için Avrupa çıldırıyor. İki şey yapmaları lazım ya göçmen almaları lazım veyahut da 25 yaşında hayata atılıyorsa gençler bunu 18 yaşına almaları lazım. Onun için gençlerine dediler ki 'Gelin bu ülkeyi beraber yönetelim. Sizden adam alalım, temsilci yapalım, onlarla beraber bunu sağlayalım.' Bu, tuttu orada. Şimdi onlar onu yapacak, biz yapmayacağız. Şimdi Tayyip Erdoğan geldi de anaokulunda okuyan çocuklarımız yüzde 60'ın üzerine çıktı. Sen şimdi o bicirikler var ya 15 yıl sonra bu Avrupa'ya fesini ters giydirmezse ben de başka bir şey bilmiyorum."

Verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "16 Nisan akşamı Kılıçdaroğlu'nun yüzünü bir görmek isterim. Acaba bu sefer istifa edecek mi? Merak etmeyin, 16 Nisan akşamı Kılıçdaroğlu'nun peşine tenekeyi takacaklar 'yallah' diye gönderecekler. İki işi bir arada yapacağız. Türkiye'yi geleceğe taşıyan bir karar alacağız." dedi.

Vatandaşların "Tuncay Özkan" şeklinde seslenmesi üzerine Soylu, "O da çok büyük bir ayıp. Onun gereğini arkadaşlarımız hemen yerine getirdiler, idari ve adli başlattılar. Hiç o işi yarıda bırakmayız öyle bir şey yok. Hem de polisimize." ifadesini kullandı.

Soylu, fındık üreticisi konusunda Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile birlikte bir mücadele yaptıklarını da belirterek, "Hiçbir fındık üreticimizi mağdur etmedik bugüne kadar. Gereğince desteğini yapar işin içinden çıkarız. Türkiye öyle 2 bin, 3 bin dolarlık ülke değil kimsenin de tezgahına gelmeyiz. Bu kadar basit. Bu milleti kimsenin tezgahına getirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

