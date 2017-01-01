09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 15:08


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Muhammet Yumak

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 61 Dilaver Güçlü), Abwo (Dk. 84 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Çağlar Birinci (Dk. 69 Rızvan Şahin), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz

Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Serkan Sözmen (Dk. 87 Üstün Bilgi), Brinner, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Doğan Karakuş), Marino, Fofana, Ömer Kandemir, Droppa, Sertaç Çam (Dk. 72 Feridun Kıloğlu), Atabey Çiçek

Gol: Dk. 64 Recep Aydın (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Droppa (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Dodo, Dk. 39 Çağlar Birinci, Dk. 44 Berkan Yıldırım, Dk. 58 Eser Altın, Dk. 89 Onur Demir (Giresunspor), Dk. 77 Fofona, Dk. 81 Brinner, Dk. 84 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Bandırmaspor, 59. dakikada Ömer Kandemir'le penaltı atışından yararlanamadı.

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