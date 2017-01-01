Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de

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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen hafta Türk varlıklarına olan talebin uluslararası piyasalarda gözle görülür bir canlanma içerisinde olduğunu, bunun gelecek haftaya da yansıyacağını belirterek, "16 Nisan'a gelmeden önce, önümüzdeki hafta Türkiye'de artık 17 Nisan Pazartesi'nin ekonomik ikliminin egemen olacağını düşünüyorum. Bunların artık satın alınmaya başlandığını görüyoruz." dedi.

Zeybekci, Denizli'deki hemşehri dernekleriyle bir düğün salonunda gerçekleştirilen buluşma toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Halk oylamasına bir hafta kalan referandumla ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta gerçekleştirdiği Denizli mitinginden aldıkları motivasyonla hedeflerinin evet oylarında Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

Zeybekci, vatandaşın kararının netleşmeye başladığına dikkati çekerek, "Gördüğüm kadarıyla tüm ülke genelinde milletin menfaatine olan güçlü bir 'evet' öngörebiliyoruz." diye konuştu.



Halk oylaması öncesi piyasalarda olumlu yönde ayrışmaların gözlenmeye başladığına işaret eden Zeybekci, "16 Nisan'a gelmeden önce, önümüzdeki hafta Türkiye'de artık 17 Nisan Pazartesi'nin ekonomik ikliminin egemen olacağını düşünüyorum. Bunların artık satın alınmaya başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Türk varlıklarına olan talebin uluslararası piyasalarda gözle görülür bir canlanma içerisinde olması, önümüzdeki haftaya da yansıyacaktır ama ondan sonra 17 Nisan Pazartesi'den itibaren Türkiye artık seçimlere giderken tedirgin olunan bir ülke asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin artık siyasi ve ekonomik istikrarla, öngörülebilir bir yatırım ortamıyla dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Milattan önce milattan sonra gibi. 16 Nisan bu yeni dönemin Türk ekonomisi açısından pozitif anlamda yeni bir başlangıcı olacak. 16 Nisan'dan itibaren ertelenen tüm özel sektör yatırımlarıyla ilgili yoğun bir patlama olduğunu, ertelenen tüm tüketim taleplerinin bir hareketlilik yarattığını göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren Türkiye'de ekonomik anlamda, motivasyon anlamında, geleceğin öngörülebilirliği anlamında, istihdam anlamında hakikaten Türkiye'nin önünün açıldığını göreceğiz."

Uluslararası ilişkilerde de bir bekleme döneminin yaşandığına dikkati çeken Zeybekci, "(16 Nisan'ı bir görelim) diye, gerek Avrupa Birliği gerekse diğer bütün ülkelerde... Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dahil olmak üzere, 'evet 16 Nisan geçti, artık önümüze, işimize bakalım' diyerek ileriye doğru bir aktivite, daha doğrusu sonuç almaya yönelik bir hareketlenmeyi hep beraber yaşayacağız." dedi.