



KOCAELİ (AA) - Türkiye Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'nda Fransa'ya 5-1 yenildikleri maçla ilgili, "Takımımın vermiş olduğu mücadeleden memnunum. Eksiklerimizi ilerleyen zamanlarda gidereceğiz." dedi.

Görgülü, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmada bireysel hatalarının ön plana çıktığını dile getirerek, "En ufak bir sıkıntıda golleri kalemizde görebiliyoruz. Yediğimiz goller böyle. Takımımın vermiş olduğu mücadeleden memnunum. Eksiklerimizi ilerleyen zamanlarda gidereceğiz. Türkiye'de futsal ligi oluşması için çaba sarf ediyoruz. Lig olur, futsal antrenmanları çoğalırsa, Avrupa'daki oyuncular bizden yetenekli değil. Sadece fazla antrenman yaptıkları için bu işi ezberlemişler." diye konuştu.

"İlerleyen dönemde mutlaka Avrupa'da söz sahibi olacağız." ifadelerini kullanan Görgülü, futsaldaki skorlara aldanmamak gerektiğini ifade etti.

Görgülü, oyuncuları buna mental olarak da hazırlamaya çalıştıklarını anlatarak, "Antrenman yapamadığımızdan dolayı da bunları onlara öğretemiyoruz. İleride daha başarılı maçlar çıkaracağız. Fransa'nın girdiği pozisyon kadar biz de gol pozisyonuna girdik ama onların 5, bizim 1 golümüz var. Gol pozisyonlarında futbol gibi düşünmezsek, o 1 gol belki 5-6 tane olacak. Hazırlık maçlarında daha iyi performans sergiledik ama burada onun bir tık altında kaldık o da bize bu skorları getirdi. Ancak ileriye dönük umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.