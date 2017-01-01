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YEREL HABERLER  / ARTVİN HABERLERİ
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Yangında çöken evinin enkazı altında kalarak öldü

09 Nisan 2017 Pazar, 15:29
Yangında çöken evinin enkazı altında kalarak öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Demirköy'de yaşayan Yakup Dikici'ye (80) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dikici'nin üst kattaki iki kızı, yangını fark ederek dışarı çıktı.

Alt katta uyuyan Dikici ise alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu çöken evin enkazı altında kaldı.

Yangın, Artvin ve Yusufeli Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Yusufeli Orman İşletme Şefliği ekipleri ile köy sakinlerinin yardımıyla söndürüldü.

Hayatını kaybeden Dikici'nin cesedi, enkazdan çıkarılarak Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, olay yerine gelerek bilgi aldı.

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