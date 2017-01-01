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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (3)

09 Nisan 2017 Pazar, 15:30

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika, Tomahawkları kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi, istemedi mi? Çünkü bu ciddi bir şeydir, iki ülke arasındaki savaş demektir. Buradaki müdahale Suriye'ye yönelik, Suriye'nin üssüne yönelikti. Yani Rusya'nın topraklarına ya da Rusya'ya yönelik değildi. Suriye yüzünden Amerika ile Rusya savaşmaya hazır mı, değil mi? Bence hazır değil." dedi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü organizasyonu ile Alanya ilçesindeki bir otelde, Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla buluşan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gezi olaylarının, MİT üzerinden yapılmak istenen operasyonun, 17-25 Aralık operasyonlarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbirinin tesadüf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hepsi örgütlü, içeriden ve dışarıdan planlıdır. Hepsi de birbiriyle bağlantılıdır." diye konuştu.

Umduğunu bulamayan FETÖ, PKK, birçok terör örgütü ve bunlara dışarıdan destek verenlerin "16 Nisan'da güçlü bir şekilde hayır" için çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, bunu da söz konusu grupların kendileri için son fırsat olarak gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, bu yüzden PKK telsizlerinden "Evet çıkarsa bittik" dendiğini, FETÖ'cülerin de "Bu bizim için son şans" dediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Her hayır diyene hain demiyoruz ama ne kadar hain varsa hayır için birleştiler, çalışıyorlar. Ama hesap etmedikleri bir şey, milletimiz bunu çok iyi görüyor. O yüzden de milletimiz evet diyor. İnşallah bu 16 Nisan'da milletimiz Türkiye'nin istikrarını güçlendirecek, Türkiye'nin geleceğini sigortalayacak. Bu hainlere son darbeyi indirecek milletimiz. Milletimiz her şeyin farkında." diye konuştu.

- Savunma sistemi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminde bile bu tırmanma zamanında özellikle de füze dahil silahlanma konusunda ve teknoloji bakımından ciddi bir rekabet vardı. Sonra, 'Bu işin sonu yok' dediler, tırmanma bitti, yumuşama başladı ve silahları azaltma konusunda bazı anlaşmalar da yaptılar. Amerika Tomahawkları kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi, istemedi mi? Çünkü bu ciddi bir şeydir, iki ülke arasındaki savaş demektir. Buradaki müdahale Suriye'ye yönelik, Suriye'nin üstüne yönelikti. Yani Rusya'nın topraklarına ya da Rusya'ya yönelik değildi. Suriye yüzünden Amerika ile Rusya savaşmaya hazır mı değil mi? Bence hazır değil. Daha önce de karşılıklı açıklamalar yapmışlardı. Yoksa o silah onu tespit edemeyeceğinden falan değil. Her iki ülkenin teknolojileri bu konuda son derece ileri."

Türkiye'nin S-400 silahlarıyla ilgilendiği yönündeki soru üzerine de Çavuşoğlu, "S-400 olayına gelecek olursan, biz neden S-400 ile ilgilendik. Türkiye hava savunma konusunda henüz yeterli değil ve bizim kendi teknolojimiz yok. Sınırda Suriye'de sınırın öbür tarafında tehdit oluşunca bazı ülkeler bataryalarını getirdiler koydular. Sonra Almanya ve bazı ülkeler çekti. Bir tek İspanya'nınki var, bir de İtalyanlar SAMP-T'yi getirdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, NATO'nun görevinin tüm müttefiklerini havadan ve karadan korumak olduğunu belirterek, NATO'nun aldığı tedbirler bakımından da daha eksiklikler olduğunu dile getirdi. Sadece Türkiye'nin değil müttefiklerinin hava sahasını korumayla ilgili eksiklikler bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, böyle bir durumda Türkiye'nin kendi açığını kapatman durumunda olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir NATO üyesi olarak ideali bu teknolojileri NATO ülkelerinden almaktır, uyumlu olmasıdır. Fakat NATO ülkeleri bu konuda yani hava savunma sistemi konusunda iş birliği yapmak istemiyorsa veya teknoloji transferine hazır değilse, 'Veririm ama benim kontrolümde kullanacaksın' derse her bağımsız ülke gibi Türkiye de kendi kapasitesini güçlendirmek ister. Eğer NATO ülkeleri vermek istemezse biz mutlaka bunu bir yerden almak durumundayız. Ve alırken de en iyi teknoloji hangisiyse bunu alırız. Olayın özeti bu. NATO ülkelerinin de bu konuda bizi eleştirme hakkı yoktur. 'Eğer eleştiriyorsanız o zaman siz niye bu imkanları sunmuyorsunuz müttefikinize' bizim de sorduğumuz soru bu." açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da basın mensuplarının sorunlarını dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından, kırsal kesimdeki Orhan Mahallesi'ni ziyaret etti. Yeni anayasanın önemini vatandaşlara anlatan Çavuşoğlu, istek ve sorunları dinledi.

Çavuşoğlu, Mustafa Şahin-Mihriban Demirtaş çiftinin düğününe de katıldı.

(Bitti)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "RUSYA İLE ABD ŞU ANDA SURİYE'DE YPG'Yİ BİRBİRİNE KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYOR. BÖYLE REKABETLERİN SURİYE'YE DE BÖLGEYE DE BİR FAYDASI YOK. AÇIK AÇIK DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLÜYORUZ, BÖYLE BİR REKABET VAR. SORUYORUZ NİYE DESTEKLİYORSUNUZ DİYE. 'BEN BIRAKIRSAM DİĞERİNE GİDER.' DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR. TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN İKİ SÜPER GÜCÜN REKABET ETMESİ GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL. BU, BİR ACZİYETTİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE BAZI ÜLKELER ABD DAHİL 'REJİMİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERSİN.' DEMEYE BAŞLADI. BU, ESAD'I DAHA DA CESARETLENDİRDİ. YANİ BU KADAR İNSANI ÖLDÜREN, İNSANLIK SUÇU, SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR REJİMİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRSANIZ O ZAMAN O REJİM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDER. HELE HELE BİR TARAFTAN DEAŞ, BİR TARAFTAN REJİM ALTERNATİFİ YOK GİBİ DÜŞÜNÜRSENİZ, REJİM DE DERKİ 'BENİ TERCİH EDECEK HERKES.' AMA ÖYLE DEĞİL, İKİ ŞEYTANDAN BİRİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA DEĞİL SURİYELİLER. PEKALA, DEAŞ'I HEP BİRLİKTE YOK EDEBİLİRSİNİZ, PEKALA BU REJİM GİDEBİLİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ŞU ANDA BİZ RUSYA VE ABD ARASINDA TERCİH YAPMA DURUMUNDA OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ. BİZ İLİŞKİLERİMİZİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE GÖTÜRMEK DURUMUNDAYIZ. BU SON OLAYDA ABD'NİN REJİME (ESED REJİMİ) YÖNELİK MÜDAHALESİNİ DESTEKLEDİK. YANİ İKİ ÜLKE ARASINDA TARAF TUTMA DİYE BİR ŞEY YOK."
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