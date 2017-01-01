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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

09 Nisan 2017 Pazar, 15:41

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "16 Nisan günü sandıktan çok güçlü bir 'evet' çıktığında söyleyecek çok sözümüz olacak. 'Kontrollü bir darbeydi' diyen ve darbecilerin ekmeğine yağ süren, bütün dünyada kendimizi çabamızı yerle bir eden, 249 şehidimizin annelerinin, babalarının, yüreklerini sızlatan anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na lafımız olacak." dedi.

Karaaslan'ın basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Karaaslan, 16 Nisan halk oylaması çalışmaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde temaslarda bulundu.

Tekkeköy ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Karaaslan, daha sonra sanayi bölgesinde bir ayakkabı fabrikasını ziyaret etti. Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla buluşan Karaaslan, Karabürük ve Sanayi mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kutlukent Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Karaaslan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halkı merkeze aldığını belirterek, "Ben bir milletvekiliyim. Bana deseniz ki şehrimiz için önemli bir konu var, bununla ilgili bir düzenleme yapmak lazım. Ben şu anda milletvekili olarak o konuyla ilgili yasa teklifi veremiyorum. Ancak bakanlıklar düzeyinde yasa teklifi verilebiliyor. Bakanlık bürokrasisi ikna olacak, çalışacak, meclise gelecek. Ben milletvekili olarak sadece oylayacağım ama yapılacak düzenleme sonrasında şehrim ile ilgili her türlü konuda yasa teklifi verebilecek güce erişiyorum. Bu millet meclisini güçlendirmek değildir de nedir?'' diye konuştu.

Referandumla ilgili "evet" ve "hayır" kampanyaları yürütüldüğünü hatırlatan Karaaslan, "Aralarında şöyle önemli bir fark var. Biz bugün sizin karşınıza alnımız ak ve dik olarak çıkıyoruz. 15 yıldır birbirimizi tanıdık. Neler yaptığımızı ve hedeflediğimizi çok iyi biliyorsunuz. İnandığımız doğrularla altına imzamızı attığımız kampanya ile karşınızdayız. Bir de karşı kampanya var. Reklam afişlerinde saçları yandan örgülü küçük bir kız çocuğu. Biz yapsak çocuk istismarı derler. Arkasında güneş sembolü ve yanında 'Hayır' yazısı. Bunu yazan kim? Hayır diyen kim? Anamuhalefet partisi mi? Yoksa HDP mi? Yoksa ikisi birlikte mi? Yoksa başka birileri daha mı? Kim bu kampanyanın altına imza atan? Adını yazmamaları imza atmamaları şunu gösteriyor. Söylediklerine kendileri bile inanmıyor." ifadelerini kullandı.

''Liderimizle bir yolda ilerliyoruz.'' diyen Karaaslan, şöyle devam etti:

''16 Nisan günü sandıktan çok güçlü bir 'evet' çıktığında söyleyecek çok sözümüz olacak. 'Kontrollü bir darbeydi' diyen ve darbecilerin ekmeğine yağ süren, bütün dünyada kendimizi, çabamızı yerle bir eden, 249 şehidimizin annelerinin, babalarının, yüreklerini sızlatan anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na lafımız olacak. Bununla kalmayacak bizim Bakanımızı 6 saat arabada bekleten, bizim Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile ülkelerinde toplantıya katılmasına izin vermeyen ve PKK'nın paçavralarını sokaklarında özgürce dolaşmasına izin veren Avrupa'ya da bir şey söyleyeceğiz. İsviçre'ye ve Hollanda'ya da lafımız olacak. Parlamento binalarının önünde seçilmiş Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış, 'Erdoğan'ı öldür' pankartını açanlara ve bundan hiçbir rahatsızlık duymayanlara söyleyecek bir çift sözümüz var."

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