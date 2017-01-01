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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması sebebiyle Erzurum'da miting yapacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Erzurum'da 15 Nisan Cumartesi yapmayı planladığı mitingini 12 Nisan Çarşamba günü yapacak." dedi.

Öz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması çerçevesinde 31 Mart Cuma günü Erzurum'da yapmayı planladığı mitingin daha önce 15 Nisan Cumartesi gününe ertelendiğini anımsattı.

Erdoğan'ın mitinginin 12 Nisan'a alındığını ifade eden Öz, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Erzurum'da 15 Nisan Cumartesi yapmayı planladığı mitingini 12 Nisan Çarşamba günü yapacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda saat 13.30'da vatandaşlar ile buluşacak." diye konuştu.

Öz, vatandaşları mitinge davet ederek, "Bütün Erzurum halkını mitinge davet ediyoruz. Herkesin bu büyük buluşmaya gelerek bizatihi Cumhurbaşkanımızın beyanıyla yeni anayasada nelerin değiştirileceğini bilmelerini ve ona göre sandığa gitmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.