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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilerek Cerablus'a getirilen Suriyelilere acil yardım paketleri dağıttı.

İHH Bab Es-Selam Ofis Sorumlusu Ömer Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH ekiplerinin, Vaer semtinden tahliye edilen dördüncü kafilede yer alan Suriyeli sivilleri Humus'un sıfır noktasında karşıladığını belirtti.

Koparan, "Cerablus'a tahliye edilen sivillere ilk etapta acil yardım paketi dağıttık, bundan sonrası için de barınma ve sağlık gibi konularda destek vereceğiz." dedi.

Humus'un Vaer semtinden tahliye edilen dördüncü kafilede çoğu kadın ve çocuk 2 bin 538 kişi bulunuyordu.

Vaer semtinden mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında aileler, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmişti. İlk iki kafile Türkiye sınırında yer alan Cerablus ilçesindeki kamplara götürülürken, üçüncü kafiledeki aileler İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti.

Humus'taki yerel koordinasyon konseyinden alınan bilgiye göre, semtten güvenli bölgelere çıkmak için 22 bin kişi başvuru yapmış ancak rejim, 15 bin başvuruyu kabul etmişti.











