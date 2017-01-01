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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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İçişleri Bakanı Soylu polis takımında forma giydi

09 Nisan 2017 Pazar, 16:22
İçişleri Bakanı Soylu polis takımında forma giydi

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı etkinlikleri kapsamında oynanan futbol maçında forma giydi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Halil Beyazıt tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla gazeteciler ile polisler arasında düzenlenen futbol karşılaşmasına katıldı.

Polisevi halı sahasında oynanan maç, Süleyman Soylu'nun vuruşuyla başladı.

Polislerin takımında yer alan Soylu, 25 dakika süren ilk devrede oyunda yer alarak 2 asist yaptı, 2 de gol attı.

Bakan Soylu, daha sonra Ortahisar ilçesinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Soylu, Uzunsokak'ta bir süre sohbet ettiği esnafa işlerinin bereketli olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların sorun ve isteklerini de dinleyen Süleyman Soylu yapılması gerekenleri not aldı.

Esnaf ziyareti sırasında bir kişinin telefonundan Engin Aktürk isimli vatandaş ile de görüntülü konuşan Bakan Soylu, kendilerinden dua ve destek istedi.

Soylu, daha sonra ağlayarak yanına gelen ortaokul öğrencisi Mehmet Emin Yücelli ile de yakından ilgilendi.

Süleyman Soylu, Bayburt'ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babasının kendilerine daha yakın bir yere tayin edilmesini isteyen öğrenciye, konuyla ilgileneceğini söyledi.

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