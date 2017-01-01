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VAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, halk oylamasına ilişkin "16 Nisan'dan sonra güçlü bir 'evet' çıkarsa moral tamamen bizi bölmek isteyenlerin aleyhine dönecek. Milletin onların ayrımcı, baskıcı ve yıldırma politikalarına prim vermediğini görmüş olacaklar." dedi.

Bilal Erdoğan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferansta yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın, genç bir vakıf olmasına rağmen Türkiye'nin bütün illerinde temsilcilerini görevlendirdiğini, önemli çalışmalar yürütttüğünü söyledi.

Erdoğan, günümüzde, daha ilkokulda izlediği filmden veya ortaokulda, okul önünde satılan zararlı bir maddeden koca bir neslin mağdur olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiğini vurgulayarak, "Ergenlik dönemi olarak adlandırdığımız dönemde gençlerimizin doğru, emniyetli, sağlıklı yerlerde sporla, kültürle, sanatla zaman geçirmesi, inancını yaşayarak, tanıyarak, geçmişiyle bağlantılar kurarak geleceğini kurması çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Milletin 2002'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi geleceğinde söz sahibi olmak istediğini ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, parti kapatmaları, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, diğer darbe ve muhtıralarla Türkiye'ye diz çöktürme girişimlerinde bulunulduğunu söyledi.

- "Millet, kuklacıyı gördü"

Milletin 15 Temmuz'da namusunu korumak için canını ortaya koyabileceğini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'daki işgal girişiminin arkasındaki egemen güçler, dış odaklar ve onların yerli işbirlikçileri zelil, rezil oldular. Yurt dışına kaçıyorlar, Avrupa, Amerika onlara kucak açıyor. Bunların kimler tarafından korunup kollandığını bugün çok daha açık şekilde gördük. Millet, kuklacıyı gördü. Mehmet Akif'in dediği gibi o maske düştü. Maske orada kaldığı müddetçe bu millet aldatılacaktı, belki aldanacaktı. Üzerimizden silindir gibi geçen 200 yıllık Batılılaşma baskısı devam edecekti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarpık sisteme, dış odakların ve içerideki işbirlikçilerinin taarruzlarına rağmen bu ülkeyi 14 yıl boyunca sağ selamet yönettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın belki en büyük mirası yeni anayasanın baştan başa yazılması olacaktı. Ancak Mecliste Uzlaşma Komisyonu kurulmasına rağmen bunu maalesef yaptırmadılar. 'Kurucu Meclis ancak anayasa yapar' dediler. Kurucu Meclis nedir? Darbecilerin kurduğu Meclis. Yani bu millete seçtikleri kader şu, 'Darbeciler gelip anayasa yapar, senin seçtiklerin anayasa yapamaz, çünkü sen anlamazsın.' Onun için bu milletin iradesine saygı duymadılar. Onun için bizim irademizin yönetime tecelli etmesinin yansımasını istemediler. Darbecinin yaptığı anayasa millet iradesine saygılı olabilir mi?"

- "Tek adam" iddialarına tepki

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tek adam" iddialarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "kafasının karışık olduğunu ve yalan söylediğini" ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet lideri hem tek adamlıktan söz ediyor hem ertesi gün 'çift başlılık olacak' diyor. Onun da kafası karışık. 'Başbakanla cumhurbaşkanı farklı partilerden olursa sıkıntı olur' diyor. İşte bu anayasa değişikliğinin neden gerekli olduğunu kendisi itiraf etmiş oldu. İster yürütme organı, ister yasama organı, ülkeyi tekrar seçime götürebilecek. Tek adam Meclisi feshetmeyecek. Yalan söylüyor. Sistem kilitlenirse yine halkın hakemliğine başvuracağız ve halkın krizi çözmesini sağlayacağız. Bundan daha adaletli ne olabilir. 'Lokantaları, muhtarlıkları kapatacak, bin 500 yardımcı atayacak' şeklinde saçma sapan şeyler söyleniyor. Anadolu insanının çok güzel kıstası vardır. Önce söze bakar söz mü diye, sonra söyleyene bakar adam mı diye. Zaten bu kıstasla baktığımız zaman sıkıntı olmuyor. Cumhurbaşkanımız, AK Parti, iktidara geldiğinde 37 bakanlık vardı. AK Parti iktidara geldiğinde 25'e indi. Bunu yapan adam neden bin 500 yardımcı atasın. Senin gibi hasta olması lazım."

"16 Nisan'dan sonra güçlü bir 'evet' çıkarsa moral tamamen bizi bölmek isteyenlerin aleyhine dönecek. Milletin onların ayrımcı, baskıcı ve yıldırma politikalarına prim vermediğini görmüş olacaklar." diyen Erdoğan, bölgedeki belediyelerin halka hizmet yerine ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için teröristlere para aktardığını sözlerine ekledi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da TÜGVA'nın ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi.

Bilal Erdoğan, konferansın ardından TÜGVA Van İl Temsilciliği hizmet binasının açılışını gerçekleştirip kentten ayrıldı.