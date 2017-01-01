Masa tenisi: Kadınlar ETTU Kupası

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası yarı final rövanş maçında Fransa'nın CP Lyssois ekibini 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tenis Kafe Sosyal Tesisleri Masa Tenisi Salonu'ndaki mücadelenin ilk maçında Bursa ekibinden Melek Hu, Bernadette Szocs'u üçü de 11-9 biten setler sonucu 3-0 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Alexandra Privalova, Yue Wu ile karşılaştı. Privalova, rahat bir oyunla rakibini 11-4, 11-8 ve 11-5 biten setlerle 3-0 yenmeyi bildi.

Genç oyuncu Simay Kulakçeken ise üçüncü sette Agnes Le Lannic'e rakip oldu. Maçı, 11-7, 11-8 ve 11-2'lik skorlarla Fransız ekibinin oyuncusu kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette Melek Hu'nun rakibi Yue Wu oldu. Oyuna çok iyi başlayan Melek Hu, 2-0 öne geçti. Fransız ekibi set ve sayılara bakıldığında tur atlama şansının kalmaması üzerine yenilgiyi kabul etti.

CP Lyssois'in çekilmesi üzerine karşılaşmayı 3-1 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, finale yükselen taraf oldu.



