09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi

09 Nisan 2017 Pazar, 16:31

MERSİN (AA) - Mersin'de 3,5 yaşındaki çocuğun 12. kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili bir aile yakını tutuklandı.

Merkez Mezitli ilçesinde 22 Mart'ta 12. kattaki evlerinin balkonundan düşen 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan aile yakınlarının ifadesini aldı. Anne Devran Dağ'ın, kızının balkondan kendi başına düşmeyeceğini belirtip, o gün evde olan herkesten şikayetçi olması üzerine soruşturma daha da genişletildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada ifadesine başvurulan anne Dağ'ın kuzeni Türkan İ'nin (22) emniyetteki ilk sorgusunda olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Türkan İ, emniyetteki ikinci sorgusunda kucağında tuttuğu Hira'nın düştüğünü belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Türkan İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÖRTÜ ALTI KAYISI HASADI BAŞLADI
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binası açıldı
YEREL

TÜGVA MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ BİNASI AÇILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Başkan Can, polis ve aileleriyle biraraya geldi
YEREL

BAŞKAN CAN, POLİS VE AİLELERİYLE BİRARAYA GELDİ
Başkan Tarhan: &quot;Hizmetteki odak noktamız hep insanın mutluluğu olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN TARHAN: "HİZMETTEKİ ODAK NOKTAMIZ HEP İNSANIN MUTLULUĞU OLMUŞTUR"
Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti
YEREL

BAKAN ELVAN, SU ÜRETİM TESİSİNDE İŞÇİLERE TATLI İKRAM ETTİ
Kalkınma Bakanı Elvan, cenaze törenine katıldı
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
GÜNCELLEME - Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL

MERSİN'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI
Eşkil'den, Yazı'nsama Resim Sergisi
YEREL

EŞKİL'DEN, YAZI'NSAMA RESİM SERGİSİ
Kocamaz: &quot;Canla, başla çalışıyoruz&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "CANLA, BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

İDDİAYA GİRİP PARMAĞINI DELİĞE SOKTU, SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 İşte güzel oyuncunun ablası...