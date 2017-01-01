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Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

09 Nisan 2017 Pazar, 16:33

ADANA (AA) - Bu sene 5'incisi 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çok sayıda kişiyi ağırladı.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval kenti şölen alanına çevirirken, etkinliklere katılanlar büyük coşkuya ortak oldu.

Rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri dolduran Adanalılar ve diğer ziyaretçiler, karnaval alanında yoğunluk oluşturdu.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce kişiyi Adana'da buluşturan karnavalda, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yapıldı.

Çeşitli sanatçıların katılımıyla konserler düzenlenirken, kostümlü karnaval koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Koşuya katılanlar hazırladıkları ilginç kıyafetleriyle 800 metrelik parkurda koşarak, karnaval ruhunu yansıttılar. Karnavalda ayrıca "Anne-Baba-Çocuk Koşusu" ile 10 kilometrelik "Ödüllü Halk Koşusu" da düzenlendi.

- Adana ünlü isimleri ağırladı

Karnaval için ünlü simalar bu yıl da Adana'ya adeta akın etti.

Nükhet Duru, Meltem Cumbul, Bedri Baykam, Menderes Samancılar, Emre Karayel, Timur Savcı, Arif Keskiner, Nebil Özgentürk, Erdal Cindoruk, Rıza Akın, Murat Hasari, Faruk Tınaz, Levent Veziroğlu, Nur Veziroğlu, Levent Özdilek, Mehmet Turgut ve Galip Erdal gibi ünlü simalar, karnavalda Adanalıları yalnız bırakmadı.

- Çeşitli etkinlikler düzenlendi

Karnaval etkinleri kapsamında Atatürk Parkı içinde "Aşk ve Sadakat Köprüsü" açıldı.

Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği organizesinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün desteğiyle Atatürk Parkı'ndaki Ziya Paşa Heykeli yanında süs havuzu ve köprü inşa edildi.

Açılışı yapılan köprünün demirlerine asma kilitler takılarak, anahtarları süs havuzuna atıldı.

Karnaval kapsamında düzenlenen "Kostüm Tasarım Yarışması" ise renkli görüntülere sahne oldu.

Fütüristik moda anlayışıyla karnavalın ruhunu yansıtan kostümlerin yer aldığı yarışmada, Adana'dan Cemre Yiğitşahin'in tasarladığı kostüm birinciliği, İstanbul'dan Oğuz Şahin ikinciliği, İstanbul'dan Ezgi Gülmen de üçüncülüğü elde etti.

- Bozkurt: "Halkın karnavalı oldu"

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, yaptığı açıklamada, son 2 yıldır kortej olmamasına rağmen halkın karnavala sahip çıktığını belirtti.

Karnavala gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt, "Yola çıkarken hedeflediğimiz gibi karnaval artık halkın karnavalı. Çok daha uzun bir süre için hedeflediğimiz konuma, 5 yıl gibi bir sürede ulaşmayı başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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