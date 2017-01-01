09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz"

09 Nisan 2017 Pazar, 16:50
"Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin sahipsiz olmadığını belirterek, "Türk dünyasını kurduk. Türk Dünyası Parlamenterler Meclisini kurduk ve Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz, Türkleri birleştiriyoruz. Bu yılın sonunda büyük bir 'Türk Dünyası Zirvesi' yaparak, tüm dünyadaki Türklerin temsilcilerini bir araya getireceğiz." dedi.

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde Karamanlar İlköğretim Okulunun bahçesinde vatandaşla buluştu.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, güçlü ve yeni Türkiye için büyük projeler yapmak gerektiğini, 15 senedir millete en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını anlattı.

İçeride ve dışarıda çalıştıklarını, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması için çalıştıklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki mazlumları da yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin sahipsiz olmadıklarını ve artık kendilerini güçlü hissettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk dünyasını kurduk. Türk Dünyası Parlamenter Meclisini kurduk ve Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz, Türkleri birleştiriyoruz. Bu yılın sonunda büyük bir 'Türk Dünyası Zirvesi' yaparak, tüm dünyadaki Türklerin temsilcilerini bir araya getireceğiz. Türkiye'yi çekemeyen, kıskanan var. Bazen Türkiye'ye karşı ayak oyunları yapanlar da var. Ama önce Rabb'imizin, sonra milletimizin desteğiyle biz yeri geldiği zaman yedi düvele karşı da dik durmasını başarıyoruz." diye konuştu.

- "Hepsinden hesap soruyoruz"

Her zaman inanarak, severek milletin talebini yerine getirdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda hainlerle mücadele ediyoruz. PKK ile hem Türkiye sınırları içinde hem de Irak sınırları içinde mücadele ediyoruz. Aynı şekilde DAEŞ ile de mücadele ediyoruz. Suriye'de de Türkiye'de de mücadele ediyoruz. FETÖ ile içeride ve dünyanın her yerinde mücadele ediyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz ve hainlerin ensesindeyiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi ine girerlerse girsinler, ister FETÖ olsun, ister PKK, ister DAEŞ, ister DHKP-C farketmez, hepsinin ensesindeyiz. Hepsinden hesap soruyoruz, sormaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin geçmişte koalisyonlardan çok çektiğini, onun için sistemi güçlendirmek gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, halk oylamasının önemini anlattı.

Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Haddini bil haddini. Sen kendi aklını kendine sakla. O kadar iyi çalışıyorsa Avrupa'nın sorunlarını, hastalıklarını gider." ifadelerini kullandı.

- Çavuşoğlu'ndan Rabia ve Bozkurt işareti

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi, Rabia ve Bozkurt işareti yaptı. Köydeki kadınların da sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, çocukları sevdi.

Daha sonra Saburlar Mahallesi'ne gelen Mevlüt Çavuşoğlu, Saburlar Merkez Camisi bahçesinde vatandaşla bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada da anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi, güçlü bir sistem oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

16 Nisan'da beyazın üzerine "evet" mührünü basacaklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Anamızın ak sütü gibi helal olacak, evet'i basacağız. Türkiye güçlenecek, yoluna devam edecek. Bazı kesimlere de haddini bildireceğiz. 'Haddini bil, söz de karar da benimdir' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Türel: &quot;15 yıldır hep aynı yalanları söylüyorlar&quot;
YEREL

TÜREL: "15 YILDIR HEP AYNI YALANLARI SÖYLÜYORLAR"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (3)
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: (3)
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: (2)
Sümer, Gazipaşa'da referandum çalışması yaptı
YEREL

SÜMER, GAZİPAŞA'DA REFERANDUM ÇALIŞMASI YAPTI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Rusya ile ABD şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye'ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "RUSYA İLE ABD ŞU ANDA SURİYE'DE YPG'Yİ BİRBİRİNE KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYOR. BÖYLE REKABETLERİN SURİYE'YE DE BÖLGEYE DE BİR FAYDASI YOK. AÇIK AÇIK DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLÜYORUZ, BÖYLE BİR REKABET VAR. SORUYORUZ NİYE DESTEKLİYORSUNUZ DİYE. 'BEN BIRAKIRSAM DİĞERİNE GİDER.' DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR. TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN İKİ SÜPER GÜCÜN REKABET ETMESİ GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL. BU, BİR ACZİYETTİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladı. Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE BAZI ÜLKELER ABD DAHİL 'REJİMİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERSİN.' DEMEYE BAŞLADI. BU, ESAD'I DAHA DA CESARETLENDİRDİ. YANİ BU KADAR İNSANI ÖLDÜREN, İNSANLIK SUÇU, SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR REJİMİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRSANIZ O ZAMAN O REJİM ÖLDÜRMEYE DEVAM EDER. HELE HELE BİR TARAFTAN DEAŞ, BİR TARAFTAN REJİM ALTERNATİFİ YOK GİBİ DÜŞÜNÜRSENİZ, REJİM DE DERKİ 'BENİ TERCİH EDECEK HERKES.' AMA ÖYLE DEĞİL, İKİ ŞEYTANDAN BİRİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA DEĞİL SURİYELİLER. PEKALA, DEAŞ'I HEP BİRLİKTE YOK EDEBİLİRSİNİZ, PEKALA BU REJİM GİDEBİLİR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ŞU ANDA BİZ RUSYA VE ABD ARASINDA TERCİH YAPMA DURUMUNDA OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ. BİZ İLİŞKİLERİMİZİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE GÖTÜRMEK DURUMUNDAYIZ. BU SON OLAYDA ABD'NİN REJİME (ESED REJİMİ) YÖNELİK MÜDAHALESİNİ DESTEKLEDİK. YANİ İKİ ÜLKE ARASINDA TARAF TUTMA DİYE BİR ŞEY YOK."
Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Tüm Yerel-Sen yönetimini kabul etti
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI UYSAL, TÜM YEREL-SEN YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Muratpaşa'da 2 bin 475'inci konteyner yeraltında
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 475'İNCİ KONTEYNER YERALTINDA
Başkan Uysal, kütüphane sorununa el koydu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, KÜTÜPHANE SORUNUNA EL KOYDU
Antalya'da sahte içki operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
&quot;15 Temmuz'dan 16 Nisan'a&quot; konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ'DAN 16 NİSAN'A" KONFERANSI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Judo: 2017 Antalya Grand Prix
YEREL

JUDO: 2017 ANTALYA GRAND PRİX
Akseki-Seydişehir karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Düğün yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

DÜĞÜN YOLUNDA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Tenis: Davis Kupası
YEREL

TENİS: DAVİS KUPASI
Başkan Türel: &quot;Diktatör arayan Suriye'ye baksın&quot;
YEREL

BAŞKAN TÜREL: "DİKTATÖR ARAYAN SURİYE'YE BAKSIN"
Akseki-Seydişehir Karayolu'nda ulaşıma kar engeli
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU'NDA ULAŞIMA KAR ENGELİ
&quot;Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok&quot;
YEREL

"RUS SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİ KARŞILAYAMAZ DİYE BİR OLAY YOK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...