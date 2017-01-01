Ekonomi Bakanı Zeybekci:

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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyeti olduğunu belirterek, devleti böldürmeyeceklerini, oyuna gelmeyeceklerini söyledi.

Zeybekci, Denizli'deki hemşehri dernekleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Acem, Abaza, Arap, Alevi, Sünni, CHP'li, MHP'li, AK Parti'li, sağcı, solcu, liberal, sosyalist, komünist, akla ne gelirse bunların hepsinin Türkiye'nin zenginlikleri, renkleri olduğunu belirtti.

Bu zenginlikler sayesinde çağ açıp çağ kapatan imparatorlukların çocukları olduklarını ve insanlığa medeniyet nedir öğrettiklerini ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bizim bu özelliğimiz sayesinde 'İstanbul'da kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmek isterim' diyen bir Hristiyan dünyasının da ümidi olduk, kurtarıcısı olduk. Sonrasında bizi bölmek isteyen, bize kast edenlerin belki en çok kaşıdığı alanlar da bunlar oldu. Başarılı oldular mı? Kısmen başarılı oldular, bazen başarılı oldular. Bunda belki hep beraber suçlu olduk bazen, bazen de bu oyunlara, tuzaklara da hep beraber maalesef düştük. Ama gördük ki biz ayrıştığımız zaman zayıflıyoruz ve zayıfladığımız anda da birileri ellerinde kalem, bizi dizayn etmeye başlıyorlar. Ellerinde kalem bu coğrafyanın haritasını yeniden çizmeye başlıyorlar. Ellerinde torbaları ve keseleri, kendi torbalarını doldurmaya başlıyorlar ve maalesef son 200 yıl içerisinde de bunda başarılı oldular. 200 yıl boyunca da Osmanlı coğrafyası, paramparça tek tek paylaşıldı, her şeyiyle. Sonuç olarak gördük, son 200 yılda ne zaman ki ayrıştık, kazanan onlar oldu, kaybeden hep biz olduk."

- "Türkiye'ye hep koalisyonu dayattılar"

Zeybekci, Türkiye'nin, Müslüman coğrafyası için büyük önem taşıdığını ve o nedenle bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin güçlü olmasının istenmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomik anlamda bağımsız olmaması, teknolojik anlamda yeterli olmaması, askeri anlamda güçlü olmaması, toplumsal birlik ve beraberlik anlamında birlik ve beraberlik içerisinde olmaması çünkü ancak o zaman Türkiye'yi ve bu coğrafyayı Mezopotamya dahil Ortadoğu'yu, Kafkaslar'ı, Balkanlar'ı, Türkiye'siz ancak onlar çok kolay bir şekilde dizayn ederler ve paylaşırlar. İşte onun için Türkiye'nin başına her türlü çorabı örmek için gayret gösteriyorlar. Türkiye'yi de hep kontrol altında tutabilmek, Türkiye'nin elini ayağını prangalarla bağlayabilmek için de ellerinde tek bir enstrüman var. En güçlü enstrüman, bölünmüş siyaset, parçalanmış siyasi yapı. Bunu başardığınız zaman geri kalan hiçbir şeye gerek kalmıyor. Bunu da maalesef hep başardılar. Maalesef Türkiye'ye hep koalisyonu dayattılar."

- "Bu memleketi böldürtmeyeceğiz"

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin ekonomik alanda kaydettiği gelişmeyi anlatan Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesiyle Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline geldiğini, IMF'ye önceki dönemlerde yapılan borçların sıfırlandığını hatırlattı.

Zeybekci, bu gelişmelerin önünün 7 Haziran 2015 seçimlerinde yine koalisyonlarla kesilmek istendiğini ve bunun için bölücü örgütün devamı olan bir partinin "Türkiye partisi" olarak sunulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haziranın sonunda milletvekilleri yemin etti, temmuzun başında bunlar Güneydoğu'da çukur terörüyle orayı kan gölüne çevirdiler. Hani Türkiye partisiydin, demokrasiden ayrılmayacaktın, bölücülük yapmayacaktın? Özerklik, öz yönetim bilmem neyle kan gölüne çevirmedin mi sen orayı? İşte bu tuzaktı. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türk'ün de cumhuriyetidir, Kürt'ün de cumhuriyetidir. Edirne, Denizli ne kadar Kürt'ünse Diyarbakır, Van da o kadar Türk'ündür. Böldürtmeyeceğiz bu memleketi, bu oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz."

Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de katıldı.