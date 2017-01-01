Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MARDİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Çift başlılık nedeniyle biz bu milletin enerjisinin boşa heba edilmesini istemiyoruz. Daha da hızlanmamız, etkin yönetimler göstermemiz için cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmemiz lazım." dedi.

Mardin Valiliğini ziyaretinin ardından Yeşilli ilçesine geçen Tüfenkci, Yeşilli Meydanı'nda halka hitap etti.

Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında ülkenin kaderinin gidişatının oylanacağını belirterek, bütün şer güçlerine verilecek en güçlü mesajın "evet" olduğunu söyledi.

"Biz istiyoruz ki bundan sonra şer ve vesayet odakları Türkiye'ye istikamet çizmesin, eksen belirlemesin" ifadesini kullanan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Eğer birileri Türkiye'ye eksen belirleyecek, istikamet çizecek ise o da Mardin olsun, Türk milleti olsun istiyoruz. Biz geçmişte sen-ben, kardeş kavgalarıyla çok çektik, enerjimizi birbirimizle tükettik. Bundan sonra enerjimizi bu tür kavgalarla tüketmek istemiyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye manipülasyonlara gelmesin, onun için istikrar, güçlü yönetim, güçlü Meclis ve güçlü yargı istiyoruz."

- "Birileri yargının tarafsızlığından rahatsız oluyor"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yargının tarafsız olacağına işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Birileri yargının tarafsızlığından rahatsız oluyor. Yargının adil olmasından kim ne için rahatsız olur? Çünkü bugüne kadar yargı bağımsızdı ama birileri yargı eliyle, iktidar olmadıkları halde iktidarmış gibi davrandılar da onun için. Biz bir daha yargı eliyle birileri bu millete yön vermesin, toplumsal mühendislik yapmasın, eğer yargı taraf tutacaksa o da milletten yana taraf tutsun istiyoruz."

Bakan Tüfenkci, ihracatı büyütmek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, daha önce 3 bin dolar olan milli gelirin AK Parti iktidarıyla 11 bin dolara yükseldiğini vurguladı.

"Çift başlılık nedeniyle biz bu milletin enerjisinin boşa heba edilmesini istemiyoruz. Daha da hızlanmamız, etkin yönetimler göstermemiz için cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmemiz lazım" diyen Tüfenkci, "Meclisi güçlendirelim istiyoruz. Nasıl güçlendirelim? Milletvekili sayısını arttırarak, seçmenle daha fazla irtibat sağlayarak, denetimlerini daha fazla arttırarak Meclisi de güçlendireceğiz. En önemlisi Türkiye'yi güçlendireceğiz. Türkiye bölgede lider olsun ki kendine yan bakanların haddini bildirsin diye güçlü olsun istiyoruz. Terör örgütleri bitsin istiyoruz. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ bitsin diye daha fazla güçlü Türkiye olsun istiyoruz. Onlar 'hayır' cephesinde yer alabilirler, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyebilirler ama benim kardeşlerim, gençlerim Türkiye güçlensin istiyor." diye konuştu.