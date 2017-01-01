GÜNCELLEME - Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi

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KONYA (AA) - Konya'da market sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve olayda kullandıkları maske, tüfek ve elektroşok cihazının fotoğrafını sosyal medyada paylaştıkları belirlenince suçlarını itiraf eden 4 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, geçen hafta Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Haciveyiszade Mahallesi'nde market işleten Suriyeli Muhammed Şaban Assani'nin silah zoruyla 680 lirası ve cep telefonunu gasbeden yüzleri maskeli 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında yola madeni paraların döküldüğünü fark etti.

Şüphelilerin ceplerindeki madeni paraların yaklaşık 400 metre uzaklıktaki kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evin önüne kadar saçıldığını belirleyen ekipler, binada yaptıkları incelemede bir pompalı tüfek ile yakılmış haldeki elektroşok cihazını buldu.

Polis ekipleri, evin eski sahibi M.C'yi (20) ve ifadeleri doğrultusunda H.Y. (23), Yusuf Can T. (20) ile H.E'yi (17) gözaltına aldı.

Suçlamaları reddeden şüpheliler, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraftaki maske, tüfek ve elektroşok cihazının gasp sırasında kullanıldığı tespit edilince suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.