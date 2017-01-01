Maçın ardından

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Bu maç galibiyet hasretini dindirme ve stresimizi atma adına çok güzel oldu." dedi.

İldiz, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, 3-4 haftalık galibiyet hasretine Bandırmaspor maçıyla son verdiklerini söyledi.

Haftalar sonra kazanmayı başardıklarına dikkati çeken İldiz, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 4 haftanın üçünde deplasmandaydık. İki karşılaşmada olumlu oynayamadık ve kaybettik. Geçen hafta Göztepe karşılaşmasında iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Eskişehir maçlarında da iyi oynamamıza rağmen berabere kaldık. 3-4 haftalık seride kazandığımız puanları cepten yemiş olduk. Bugün öylesine bir maç oldu. Rakibimiz geçen hafta Eskişehirspor'a mağlup olmuştu ama çok pozisyona girmişti. İyi oynamışlardı ve moralli geldiler buraya. Onlar da son sıradalar ve puan alma adına cansiparane şekilde oynadılar."

İldiz, özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, ikinci yarıda biraz daha planlarını uygulayabildiklerini ifade ederek, "Golü bulduktan sonra rahatladık ama arkadaşlarımız sonraki pozisyonları cömertçe harcadı. Bu konuda biraz dikkatli olmalıyız. Kalan maçlarımızın hepsi final. Her takım adına. Her türlü neticeler alınıyor. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Beni bugün sevindiren 3 puan almamız." diye konuştu.





- Bandırmaspor cephesi





Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise mağlubiyeti hak etmediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Açıkçası maçın böyle olacağını düşünmüyorduk. İyi hazırlanmıştık. 10 kişi kaldık. Penaltı kazandık. Yararlanamayınca ister istemez rakibin direnci arttı. İyi mücadele ettik, pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Bu maçın hakkının bizim açımızdan mağlubiyet olmadığını düşünüyorum. Biz bırakmayacağız. Son dakikaya kadar bu mücadelenin içinde olacağız. İnşallah Bandırma'mızı bir alt lige göndermeyeceğiz."



