Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Fettah Yiğit, Şenol Bektaş
Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Kürşat, Turgay, Ali Kemal (Dk. 71 Mehmet Gürkan), Umut (Dk. 88 Erdi), Onur (Dk. 90+1 Aydın), Fatih, Uğur, Gökhan, Emre, Burak
Konya Anadolu Selçukspor: Emre, Özkan, Gökhan, Ali Kuleli (Dk. 68 Burak), Oğuz, Fatih Serkan, Ali Dere, Ahmet, Abdulkadir (Dk. 76 Eren), Volkan, Maksut (Dk. 67 Süleyman)
Goller: Dk. 57 ve 89 Onur, Dk. 85 Uğur (Kocaeli Birlikspor), Dk. 75 Ali Dere (Konya Anadolu Selçukspor)
Sarı kart: Dk. 83 Volkan (Konya Anadolu Selçukspor)
KOCAELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor'u 3-1 yendi.