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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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BBP Genel Başkanı Destici:

09 Nisan 2017 Pazar, 17:09

KOCAELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa değişikliğinin, devletimizin bekası ile milletimizin huzur ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz ve onun için de milletimize diyoruz ki vakit; millete yönelme vaktidir ve vakit 'evet' deme vaktidir." dedi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca organize edilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Destici, ilkeleri çerçevesinde yeni anayasa değişikliği teklifinin, bütün maddelerini didik didik inceleyip mevcut sistemle kıyasladıktan sonra hem devlet için hem ülke için hem de millet için yeni sistemin daha hayırlı olduğunu gördüklerini söyledi.

Bir tarafta darbecilerin dayattığı sistem, öbür tarafta ise hür seçimlerle oluşmuş Meclisteki sağın iki büyük partisinin hazırladığı bir sistem değişikliği teklifi olduğunu dile getiren Destici, Büyük Birlik Partisi olarak tercihlerini milletin seçtiği vekillerin getirdiği sistemden yana koyduklarını kaydetti.

Destici, "milletin seçtiklerinin muktedir iktidar olması" için bu teklife "evet" dediklerini vurgulayarak, "Anayasa değişikliğinin, devletimizin bekası ile milletimizin huzur ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz ve onun için de milletimize diyoruz ki vakit; millete yönelme vaktidir ve vakit 'evet' deme vaktidir." diye konuştu.

- "Herkesin düşüncesine ve fikrine saygılıyız"

Herkesin düşüncesine ve fikrine saygılı olduklarını ve bunun yaşaması için her türlü hoşgörüyü göstermeleri gerektiğini vurgulayan Destici, bu anlayışla "evet" diyenleri de "hayır" diyenleri de kendi vatandaşları olarak gördüklerini ve bunun bir kavga, ayrışma ve kamplaşma meselesi de yapılmamasını beklediklerini ifade etti.

Destici, "devletin bekası ve milletin geleceği için evet" ifadesini slogan olsun diye söylemediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu temellendiriyoruz. Devletin bekasından kastımız, birinci sebebi, üniter yapının muhafaza edilmesi, Türk kimliğinin ve Türkçe'nin muhafaza edilmesi. İkincisi, hemen güneyimizdeki gelişmeler. 100 yıl sonra masa yeniden kurulmuş ve haritalar yeniden çiziliyor. Dolayısıyla da orada Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen kim oturursa otursun, neticede milletin seçtiği oturacak ama o masaya oturduğunda onun karşısındakiler ona baktığında onun yanında devletin bütün kurumlarını görmesi lazım, kamuoyu desteğini arkasında görmesi lazım ve güçlü bir ordu görmesi lazım. Ancak o zaman biz o masadan istediğimizi alırız."

Mevcut sistemde yasama ve yürütmenin iç içe olduğuna işaret eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki bizim için şu andaki en büyük tehlike ne? PKK tehlikesi. Direkt devletin varlığını ve milletin birliğin tehdit ediyor. Peki bu PKK Mecliste mi şunda? Mecliste. Sen PKK'ya karşı tedbir alacaksın, PKK'ya karşı yasa çıkaracaksın kimle beraber, PKK'nın milletvekilleriyle beraber. Dolayısıyla da yürütmeyle yasamanın ayrılması lazım, içinde PKK'nın olmadığı güçlü hükümetlerin kurulması lazım. Bunu için de biz bunu önemsiyoruz."

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