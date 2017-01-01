Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Yavuz Çetin, İlker Ayten, Eren Özçelik
Kırklarelispor: Ozan, Davut, Saffet, Soner, Ahmet, Barış, Özkan (Dk. 67 Salim), Mert Sinan (Dk. 74 Celal), Osman, Oğuzhan (Dk. 46 Şahinali), Bahadır
Etimesgut Belediyespor: Onur, Halil, Haydar (Dk. 65 Kemal), Fatih (Dk. 65 Sefa), Ziya (Dk. 83 Caner), Alaettin Batuhan, Emrah, Mehmet Atik, Nur, Gökhan, Mehmet Fuat Gölbaşı
Goller: Dk. 3 Gökhan (Etimesgut Belediyespor), Dk. 52 ve 70 Mert Sinan, Dk. 58 ve 88 Soner (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Özkan (Kırklarelispor), Dk. 89 Caner (Etimesgut Belediyespor)
KIRKLARELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor'u 4-1 yendi.