09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 17:10


Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yavuz Çetin, İlker Ayten, Eren Özçelik

Kırklarelispor: Ozan, Davut, Saffet, Soner, Ahmet, Barış, Özkan (Dk. 67 Salim), Mert Sinan (Dk. 74 Celal), Osman, Oğuzhan (Dk. 46 Şahinali), Bahadır

Etimesgut Belediyespor: Onur, Halil, Haydar (Dk. 65 Kemal), Fatih (Dk. 65 Sefa), Ziya (Dk. 83 Caner), Alaettin Batuhan, Emrah, Mehmet Atik, Nur, Gökhan, Mehmet Fuat Gölbaşı

Goller: Dk. 3 Gökhan (Etimesgut Belediyespor), Dk. 52 ve 70 Mert Sinan, Dk. 58 ve 88 Soner (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özkan (Kırklarelispor), Dk. 89 Caner (Etimesgut Belediyespor)


KIRKLARELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor'u 4-1 yendi.

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