Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Fatih Çeltikçi
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Ömer, Mustafa Tahir, Gürcan, Reşo (Dk. 64 Metincan), Oğuzhan, Vedat (Dk. 82 Şamil), Süleyman, Berat Ali (Dk. 90+1 Serkan)
1461 Trabzon: İbrahim, Oktay (Dk. 13 Recep Uğur), Okan, Hamza, Yağızcan, Muhammet, Ali, Oğulcan, Erhan, Rasimcan, Yüksel (Dk. 68 Kaan (Dk. 90 Savaş))
Gol: Dk. 89 Mustafa Tahir (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Dk. 60 Erdi, Dk. 88 Metincan (Aydınspor 1923), Dk. 42 Okan, Dk. 82 Hamza (1461 Trabzon)
AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup etti.