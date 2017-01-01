09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 17:16


Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Sow, Lawal, Güray Vural, Varela, Deniz Türüç, Welliton

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Maher, Luiz Carlos, Umar, Bifouma, Webo

Goller: Dk. 15 ve 44 (Penaltıdan) Umar (Osmanlıspor), Dk. 39 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Prochazka, Dk. 45+1 Webo (Osmanlıspor), Dk. 23 Mabiala (Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Kayserispor-Osmanlıspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

15. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Prochazka'nın Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içerisine koşu yapan Umar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Kayserisporlu Lawal, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

38. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topla buluşan Welliton, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 39. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, skora denge getirdi: 1-1

43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Prochazka'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Bifouma, Hakan Aslantaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçiren golü kaydetti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Gürpınar Mahallesi'nde düğün salonu ve spor merkezi hizmete açıldı
YEREL

GÜRPINAR MAHALLESİ'NDE DÜĞÜN SALONU VE SPOR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Kocasinan'da kurtuluş savaşı ruhu yaşatıldı
YEREL

KOCASİNAN'DA KURTULUŞ SAVAŞI RUHU YAŞATILDI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kuruköprü'de Fidan Dikim Şenliği
YEREL

KURUKÖPRÜ'DE FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ
Hiçyılmaz: Polis teşkilatımız milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur
YEREL

HİÇYILMAZ: POLİS TEŞKİLATIMIZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN DEVAMI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR
Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali Yapıldı
YEREL

GENÇ BİLALLER EZAN OKUMA VE HAFIZLIK YARIŞMASI KAYSERİ BÖLGE FİNALİ YAPILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
YEREL

İNCESU KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
TÜRGEV'den 'Evet' yürüyüşü
YEREL

TÜRGEV'DEN 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ
Esnaflar için yaptırılan 840 konutun temeli atıldı
YEREL

ESNAFLAR İÇİN YAPTIRILAN 840 KONUTUN TEMELİ ATILDI
Palas'a prestijli yatırım
YEREL

PALAS'A PRESTİJLİ YATIRIM
BÜSAM, şehir kavramına yön vermeye çalışacak
YEREL

BÜSAM, ŞEHİR KAVRAMINA YÖN VERMEYE ÇALIŞACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Memur-Sen Nisan Ayı İl divan toplantısı yapıldı
YEREL

MEMUR-SEN NİSAN AYI İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi tanıtım töreni yapıldı
YEREL

SARIOĞLAN KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ TANITIM TÖRENİ YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
Talas'ın 30 yıllık elektriğini karşılayacak sistem devrede
YEREL

TALAS'IN 30 YILLIK ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK SİSTEM DEVREDE
Çocuk bezine sarılı kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ÇOCUK BEZİNE SARILI KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Küçükali'de 562 konutun temeli atıldı
YEREL

KÜÇÜKALİ'DE 562 KONUTUN TEMELİ ATILDI
Başkan Büyükkılıç Kazım Karabekir Mahalle halkı ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KAZIM KARABEKİR MAHALLE HALKI İLE BİR ARAYA GELDİ
Kayseri'de yaşayan Karadenizliler buluştu
YEREL

KAYSERİ'DE YAŞAYAN KARADENİZLİLER BULUŞTU
Türkiye Şampiyonu Özge Yılmaz, masa tenisi şovu yaptı
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÖZGE YILMAZ, MASA TENİSİ ŞOVU YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

İDDİAYA GİRİP PARMAĞINI DELİĞE SOKTU, SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 İşte güzel oyuncunun ablası...