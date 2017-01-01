Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Sow, Lawal, Güray Vural, Varela, Deniz Türüç, Welliton

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Maher, Luiz Carlos, Umar, Bifouma, Webo

Goller: Dk. 15 ve 44 (Penaltıdan) Umar (Osmanlıspor), Dk. 39 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Prochazka, Dk. 45+1 Webo (Osmanlıspor), Dk. 23 Mabiala (Kayserispor)







KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Kayserispor-Osmanlıspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

15. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Prochazka'nın Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içerisine koşu yapan Umar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Kayserisporlu Lawal, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

38. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topla buluşan Welliton, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 39. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, skora denge getirdi: 1-1

43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Prochazka'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Bifouma, Hakan Aslantaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçiren golü kaydetti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.