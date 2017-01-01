09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 17:18


Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Sivas Belediyespor: Yakup, Abdurrahman (Dk. 83 İsmail Bulut), Emrah (Dk. 71 İsmail Ayaz), Ozan, Adem, Ali, Seyit Ahmet, Tolga, Niyazi Batuhan, Uğur, Nuri Melih

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Ercan (Dk. 85 Koray), Ercüment, Tekin (Dk. 57 Bertuğ), Yusuf (Dk. 90 Oğuz), Şevket, Şahin, Abdullah, Mehmet Sıddık, Okan

Goller: Dk. 12 Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 24 Niyazi Batuhan (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Şahin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Emrah, Dk. 59 Nuri Melih, Dk. 77 Ali, Dk. 82 Ozan (Sivas Belediyespor)


SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

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