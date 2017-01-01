Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
Sivas Belediyespor: Yakup, Abdurrahman (Dk. 83 İsmail Bulut), Emrah (Dk. 71 İsmail Ayaz), Ozan, Adem, Ali, Seyit Ahmet, Tolga, Niyazi Batuhan, Uğur, Nuri Melih
Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Ercan (Dk. 85 Koray), Ercüment, Tekin (Dk. 57 Bertuğ), Yusuf (Dk. 90 Oğuz), Şevket, Şahin, Abdullah, Mehmet Sıddık, Okan
Goller: Dk. 12 Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 24 Niyazi Batuhan (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Şahin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Emrah, Dk. 59 Nuri Melih, Dk. 77 Ali, Dk. 82 Ozan (Sivas Belediyespor)
SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.